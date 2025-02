La contundente convicción de Cristiano Ronaldo a los 40 años: "Soy el mejor jugador de la historia"

“No hay vergüenza en reconocer los hechos. No he visto a nadie mejor que yo. Soy bueno con la cabeza, en tiros libres, soy rápido, fuerte y salto alto", declaró el portugués. También abordó su histórica rivalidad con Lionel Messi, desmintiendo rumores de enemistad. "Nunca he tenido una mala relación con Messi; al contrario, compartimos 15 años de premios y siempre mantuvimos una buena relación”.

A su vez, amplió: “Él defendió su club, y yo defendí el mío, su selección y yo defendí la mía. Creo que nos complementamos. Hubo años en los que quería jugar cada partido, y él también. Fue una competencia sana", explicó.

Lo cuenta el mismísimo Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/IMj8zTxH30 — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 3, 2025

Ronaldo reconoció que será difícil para otro jugador igualar lo que él y Messi han logrado en el fútbol mundial. "Sería bueno para el fútbol volver a ver esos números. Nunca se sabe... pero lo veo como algo muy complicado", concluyó.

La impactante carrera de Cristian Ronaldo

Nacido el 5 de febrero de 1985 en Funchal, Madeira, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro creció en un hogar humilde con sus padres y tres hermanos. Su talento fue evidente desde joven, y a los 12 años dejó su hogar para unirse a la academia del Sporting de Lisboa.

Su gran oportunidad llegó en 2003, cuando el Manchester United lo fichó tras un amistoso en el que deslumbró a Sir Alex Ferguson. Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico. Se convirtió en un ícono global del fútbol, jugando para clubes como el Real Madrid, la Juventus y el Al Nassr, acumulando títulos y rompiendo récords en el camino.