La contundente frase con la que Leandro Romagnoli se postuló para ser el DT de San Lorenzo

Sin embargo, Romagnoli enfatizó que la decisión final está en manos de los dirigentes y que aún no ha tenido ninguna conversación sobre su futuro: "Sé que están buscando entrenador. No sé si este puede ser el último partido o me tocará dirigir el próximo. Estoy acá para ayudar ,y Orti (Néstor Ortigoza) y Marcelo (Moretti) me dirán como sigo. Eso lo van a decidir ellos".

El técnico también analizó el empate sin goles contra el Ferroviario, que dejó al equipo de Boedo en el décimo puesto de la Zona B con 16 puntos. "Tuvimos tenencia, pero nos falto un poco de profundidad. Cuando perdíamos la pelota quedábamos un poco más largo. Hay que saber que tuvimos dos días de entrenamiento, el equipo viene de jugar en la altura por Copa Libertadores y sintió el cansancio. Creo que en líneas generales el equipo hizo un buen partido", comentó.

Además, compartió el estado físico y emocional del equipo: "En lo físico lo sentimos. "Me ha tocado jugar varias veces en la altura y no jugás de igual a igual. Por momentos se sintió el desgaste, pero el equipo pudo terminar el partido bien. En lo anímico sabemos que no es un buen momento. Lo sacan entre los jugadores, ellos son los que deciden, ejecutan. Hay que tirar para adelante y pensar en positivo. El equipo venía muy bien, peleando campeonatos y clasificando a las Copas. Hay que volver a eso".