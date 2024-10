Guardiola, de 53 años, también se refirió a las leyendas que marcaron el fútbol mundial. "A lo mejor le estoy faltando el respeto a Pelé y a Diego Maradona, pero no me imagino a nadie como Messi, con su consistencia", explicó. El técnico no escatimó elogios para el rosarino, destacando: "Vi a ese chico entrenar todos los días y jugar todos los partidos. Es único".

Estas palabras del exentrenador del Barcelona reavivan una vez más la polémica sobre quién es realmente el mejor de la historia, situando a Messi como su elección definitiva, aunque sin olvidar el legado de Maradona y Pelé.