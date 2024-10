La DURA critica de Messi por el estado del campo de juego en Venezuela: "Tuvimos que..."

messi_Arg_ven.jfif

"Es muy difícil, el partido se hace trabado, muy feo. No pudimos dar dos pases seguidos", declaró Messi, quien señaló que las condiciones del césped dificultaron la circulación de la pelota y obligaron a modificar el planteo del equipo. "La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. Tuvimos que jugar de otra manera, luchando la segunda pelota, ganando los duelos y no arriesgando mucho", añadió.