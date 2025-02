La curiosa estrategia de Alpine con el auto de Franco Colapinto para la F1

Embed

La reconstrucción de Alpine y su apuesta al futuro

El equipo de Enstone comenzó la temporada 2024 con un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Sin embargo, tras una reestructuración profunda que incluyó la llegada de Flavio Briatore como asesor y la designación de Oliver Oaks como jefe de equipo, la escudería mostró signos de recuperación. La prueba más clara fue el sorprendente doble podio en el Gran Premio de Brasil, con un segundo y un tercer puesto bajo la lluvia.

A pesar de esta mejoría, Alpine tiene su verdadero objetivo puesto en 2026. La entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico abre la posibilidad de una reconfiguración en la jerarquía de la parrilla, lo que representa una oportunidad única para el equipo.

El motor, otro factor clave en la decisión

Además de la reutilización del chasis, otro aspecto central en la estrategia de Alpine es su unidad de potencia. En 2025, la escudería seguirá utilizando motores Renault, que cuentan con una desventaja estimada de 30 caballos de fuerza frente a sus competidores. Sin embargo, de cara a 2026, Alpine planea un cambio radical al asociarse con Mercedes, lo que podría mejorar notablemente su competitividad en el nuevo escenario técnico.

Con una temporada 2024 aún en desarrollo, la escudería francesa parece tener claro su camino: optimizar recursos en el presente para llegar con fuerza a la revolución de 2026.

Crecen las dudas en Alpine: el dato que confirma que Franco Colapinto es mejor que Doohan

La temporada 2025 de la Fórmula 1 aún no comenzó, pero en Alpine ya se vive un clima de tensión. Franco Colapinto, piloto de reserva del equipo, marcó mejores tiempos que Jack Doohan, el titular, durante las pruebas privadas con el modelo 2023 en Barcelona.

Según el medio F1actu.com, el argentino fue entre dos y cinco décimas más rápido por vuelta que su compañero, un dato que se suma a la ventaja de 0.3 segundos que había mostrado en los test de Abu Dhabi con el Williams al cierre de 2024.

Briatore, Doohan y la presión de un posible reemplazo

Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, está siguiendo de cerca la situación y ya solicitó informes comparativos entre ambos pilotos. Doohan tiene aseguradas las primeras cinco carreras de la temporada —Australia, China, Japón, Baréin y Arabia Saudita—, pero su continuidad dependerá de su rendimiento.

El australiano, que debutará como piloto titular en su país el 16 de marzo, es consciente de la presión. "Esperé este momento toda mi vida. Quiero demostrar que merezco mi lugar", declaró a Sky Sports F1.

Por su parte, Briatore fue tajante en una entrevista con Le Parisien: "En la F1 no se puede ser sentimental". Sus palabras dejaron en claro que si Doohan no rinde, no dudará en hacer cambios.

Colapinto sigue preparándose para la oportunidad

Mientras tanto, Colapinto mantiene la calma y continúa su preparación en el simulador y en pista. "Estoy acá para ayudar al equipo a progresar, pero estaré preparado si me necesitan", afirmó.

El próximo episodio de esta lucha interna será a fines de febrero en Baréin, donde ambos pilotos tendrán su primer mano a mano con el modelo 2025 en las pruebas oficiales de pretemporada. Allí, con los tiempos a la vista, Alpine podría tomar decisiones cruciales de cara al futuro.