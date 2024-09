La DRÁSTICA decisión que tomó Franco Armani sobre su futuro en la Selección Argentina

Armani también reflexionó sobre el nuevo proceso que está comenzando en el equipo nacional, destacando la necesidad de darle espacio a las nuevas generaciones. "Comienza un nuevo proceso y hay chicos más jóvenes que merecen tener la oportunidad", agregó.

Durante su paso por la Selección Argentina, Franco Armani fue parte fundamental del equipo que conquistó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalísima en 2022, y el histórico Mundial de Qatar 2022. "Me tocó vivir el mejor momento de la Selección: ganamos todo y lo disfruté muchísimo. Desde 2018 cuando llegué a River que no paré, tuve poco descanso pero lo disfruté muchísimo y estoy agradecido con los compañeros que me brindaron respeto, afecto y cariño", recordó con emoción.

Finalmente, el arquero cerró su mensaje con palabras de gratitud y apoyo hacia el equipo: "Los voy a estar viendo y bancando siempre desde donde me toque estar. Me voy feliz y agradecido". Así, Franco Armani pone fin a una etapa dorada con la camiseta albiceleste, dejando un legado imborrable en la historia del fútbol argentino.