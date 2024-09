La dura revelación de la madre de Franco Colapinto sobre su primer año solo en Europa: "Tuvo que..."

image.png

Andrea relató en una entrevista con Campeones: “Uno va criando a sus hijos como cree que está bien, pero es como que no tenía las armas. De repente, para hacerse sus cosas, cocinarse, lavarse la ropa; o sea, no estaba preparado para eso. Y tuvo que aprender a los ponchazos”. Los primeros años en Europa no fueron fáciles. “Para mí, del otro lado del teléfono, tener que explicarle cómo se lavaba una ropa interior o cómo se hacía unos fideos era bastante duro, porque me generaba mucha angustia. Sus 14 años fueron muy duros para todos, no solo para mí”, agregó.