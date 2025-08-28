Incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile: dieron de alta a todos los hinchas heridos

dieron-de-alta-a-todos-los-hinchas-chilenos-hospitalizados-por-los-incidentes-entre-independiente-y-u-de-chile-foto-reuters-6SQWUCF35JBU5A3HHJQMYUP2HA Dieron de alta a todos los hinchas chilenos hospitalizados por los incidentes entre Independiente y U de Chile. (Foto: Reuters)

La defensa de Independiente ante Conmebol

En paralelo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó una conferencia de prensa en la que presentó los cuatro puntos centrales del descargo del club ante la Conmebol, tras los incidentes que obligaron a suspender el encuentro por los octavos de final.

Según el dirigente, la institución no tuvo responsabilidad en los hechos y apuntó contra la parcialidad visitante:

“La violencia se originó en la hinchada de Universidad de Chile antes del inicio del partido”.

“Independiente cumplió con todas las normas de seguridad y organizó un operativo acorde a un evento de alto riesgo”.

“La vandalización de la tribuna visitante fue premeditada con el objetivo de generar caos”.

“La suspensión del partido fue consecuencia directa de los actos de los hinchas chilenos”.

Lo que viene

Ahora, la Conmebol deberá resolver la situación y definir posibles sanciones. El organismo no tiene un plazo establecido para emitir su fallo, por lo que la expectativa se mantiene alta en Avellaneda.