Deportes
Independiente
Chile
Violencia en el fútbol

Incidentes en Independiente vs. Universidad de Chile: dieron de alta a todos los hinchas heridos

Más de 20 personas fueron atendidas por el sistema de salud bonaerense. Dos hinchas de la U necesitaron neurocirugía de urgencia.

Dieron de alta a todos los hinchas heridos. 

Los graves disturbios ocurridos en el partido de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile dejaron más de 20 heridos, varios de ellos de extrema gravedad. Este jueves, el Ministerio de Salud bonaerense confirmó que todos los hinchas chilenos recibieron el alta médica tras días de atención intensiva en distintos hospitales de la Provincia.

De acuerdo al parte oficial, los lesionados fueron trasladados de inmediato a los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Eduardo Wilde. Allí, los equipos médicos trabajaron durante toda la madrugada para contener la emergencia.

Dos hinchas chilenos debieron ser operados de la cabeza de urgencia, permanecieron bajo observación intensiva y lograron recuperarse gracias a la rápida intervención médica. El resto de los heridos presentaba lesiones de menor gravedad y fue dado de alta en las horas posteriores al incidente.

Frente a la violencia irracional, la salud pública respondió con humanidad, profesionalismo y compromiso. El sistema funcionó en red y salvó vidas”, destacaron desde el Ministerio de Salud.

Dieron de alta a todos los hinchas chilenos hospitalizados por los incidentes entre Independiente y U de Chile. (Foto: Reuters)

La defensa de Independiente ante Conmebol

En paralelo, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, brindó una conferencia de prensa en la que presentó los cuatro puntos centrales del descargo del club ante la Conmebol, tras los incidentes que obligaron a suspender el encuentro por los octavos de final.

Según el dirigente, la institución no tuvo responsabilidad en los hechos y apuntó contra la parcialidad visitante:

  • “La violencia se originó en la hinchada de Universidad de Chile antes del inicio del partido”.
  • “Independiente cumplió con todas las normas de seguridad y organizó un operativo acorde a un evento de alto riesgo”.
  • “La vandalización de la tribuna visitante fue premeditada con el objetivo de generar caos”.
  • “La suspensión del partido fue consecuencia directa de los actos de los hinchas chilenos”.

Lo que viene

Ahora, la Conmebol deberá resolver la situación y definir posibles sanciones. El organismo no tiene un plazo establecido para emitir su fallo, por lo que la expectativa se mantiene alta en Avellaneda.

