"Quiero...": el estremecedor audio del hincha de la U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente

El caso cobró repercusión tanto en Argentina como en Chile, no solo por la gravedad de las lesiones, sino también porque reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes y organismos organizadores. Durante los días posteriores, la familia del hincha, que en su mayoría se encuentra en Chile, recibió muestras de apoyo de hinchas de la “U” y de la comunidad chilena en Buenos Aires.

Con el correr de los días, los médicos confirmaron una evolución favorable. Hoy, Alfaro ya está consciente, fuera de terapia intensiva y a la espera de nuevos estudios que determinen cuándo podrá recibir el alta y regresar a su país.

“Quiero volver a Chile para estar con mis tres hijas, con mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento”, aseguró.

Mientras tanto, Independiente anunció sanciones inmediatas contra hinchas identificados en los incidentes y ratificó su política de “tolerancia cero” frente a la violencia en su estadio. A su vez, la Justicia argentina abrió una investigación para determinar las responsabilidades del hecho y reforzar los mecanismos de seguridad en los espectáculos deportivos.

El club chileno expresó su solidaridad y apoyo a Alfaro y su familia, mientras que simpatizantes de ambos equipos manifestaron su repudio a la violencia a través de campañas en redes sociales y comunicados conjuntos. Reynaldo, el amigo que acompañó a Alfaro durante el viaje, remarcó que ninguno de los dos pertenece a la barra “Los de Abajo”, aclarando que se trata de “hinchas comunes que viajaron por su cuenta”.

Independiente tomó una fuerte decisión sobre sus socios tras los incidentes con la U de Chile

El Club Atlético Independiente informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos el miércoles pasado durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

A través de un comunicado oficial, la institución de Avellaneda detalló que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia” y que las fuerzas de seguridad “avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

La dirigencia del “Rojo” aseguró que prestará una colaboración total con la Justicia y que se aplicarán sanciones inmediatas contra los implicados.

“Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, señalaron en el texto difundido, con la intención de despejar cualquier sospecha de encubrimiento o complicidad con las facciones violentas.