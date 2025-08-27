En vivo Radio La Red
Incidentes en Avellaneda

"Quiero...": el estremecedor audio del hincha de la U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente

Tras permanecer en terapia intensiva por un grave traumatismo de cráneo, el simpatizante chileno de 33 años contó cómo atraviesa su recuperación y expresó sus deseos.

Gonzalo Alfaro, el hincha de la Universidad de Chile que cayó desde una tribuna del estadio Libertadores de América durante los incidentes ocurridos en el partido contra Independiente por la Copa Sudamericana, rompió el silencio y llevó tranquilidad a quienes siguieron de cerca su caso.

“Hola gente, soy Gonzalo Alfaro, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. (…) Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, expresó en un audio difundido por su familia en redes sociales.

Con la voz quebrada, agregó: “Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”.

El aficionado de 33 años sufrió un traumatismo de cráneo grave tras caer varios metros en medio de los enfrentamientos en la tribuna visitante del estadio de Independiente, el miércoles 20 de agosto. Fue asistido de urgencia y trasladado al Hospital Fiorito, donde ingresó en estado crítico, fue operado y permaneció varios días en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

El caso cobró repercusión tanto en Argentina como en Chile, no solo por la gravedad de las lesiones, sino también porque reavivó el debate sobre la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes y organismos organizadores. Durante los días posteriores, la familia del hincha, que en su mayoría se encuentra en Chile, recibió muestras de apoyo de hinchas de la “U” y de la comunidad chilena en Buenos Aires.

Con el correr de los días, los médicos confirmaron una evolución favorable. Hoy, Alfaro ya está consciente, fuera de terapia intensiva y a la espera de nuevos estudios que determinen cuándo podrá recibir el alta y regresar a su país.

“Quiero volver a Chile para estar con mis tres hijas, con mi papá, mis tías, mi hermano, mis primos y todos los que han estado conmigo apoyándome en este difícil momento”, aseguró.

Mientras tanto, Independiente anunció sanciones inmediatas contra hinchas identificados en los incidentes y ratificó su política de “tolerancia cero” frente a la violencia en su estadio. A su vez, la Justicia argentina abrió una investigación para determinar las responsabilidades del hecho y reforzar los mecanismos de seguridad en los espectáculos deportivos.

El club chileno expresó su solidaridad y apoyo a Alfaro y su familia, mientras que simpatizantes de ambos equipos manifestaron su repudio a la violencia a través de campañas en redes sociales y comunicados conjuntos. Reynaldo, el amigo que acompañó a Alfaro durante el viaje, remarcó que ninguno de los dos pertenece a la barra “Los de Abajo”, aclarando que se trata de “hinchas comunes que viajaron por su cuenta”.

Independiente tomó una fuerte decisión sobre sus socios tras los incidentes con la U de Chile

El Club Atlético Independiente informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos el miércoles pasado durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

A través de un comunicado oficial, la institución de Avellaneda detalló que “ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia” y que las fuerzas de seguridad “avanzan en los operativos para detener a los responsables”.

La dirigencia del “Rojo” aseguró que prestará una colaboración total con la Justicia y que se aplicarán sanciones inmediatas contra los implicados.

“Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde”, señalaron en el texto difundido, con la intención de despejar cualquier sospecha de encubrimiento o complicidad con las facciones violentas.

