La DURÍSIMA confesión de Paulo Dybala tras quedar afuera de la Selección Argentina: "Fue un..."

image.png

En una entrevista que brindó a The Athletic, del New York Times, Dybala, expresó: “También entiendo que a nuestro entrenador le resulte difícil elegir. Tenemos tantos buenos jugadores en equipos de toda Europa y él tiene que elegir 26. Respeto su decisión. Siempre le he dicho eso. Tengo una gran relación con él y sin duda ha elegido lo mejor para la selección argentina”.