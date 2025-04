La DURÍSIMA crítica de Kempes contra la Scaloneta: "Para ser los mejores les falta..."

Además, el ex Instituto, Rosario Central y River le restó valor a los títulos continentales logrados recientemente por la Albiceleste. “Está bueno salir campeón de la Copa América, pero Argentina perdió dos finales contra Chile y no se vino el mundo abajo. Por ganar dos seguidas tampoco van a ser los mejores de los mejores. Si triunfan en otro Mundial, ahí sí, me saco el sombrero”, afirmó.

Fiel a su estilo directo, el Matador también apeló a la memoria futbolera para poner en contexto la actualidad. “El fútbol existe hace mucho tiempo, no empezó tres meses antes de Qatar 2022. Estuvo el Brasil de 1970 y la Holanda de esa década, que, aunque no ganó, fue de las mejores. Hay gente que tiene que respetar la historia”, remarcó.

El legado de Kempes con la celeste y blanca

Nacido en Bell Ville en 1954, Kempes debutó con la Selección en 1973. Disputó el Mundial de Alemania 1974 sin goles, y sumó tres tantos en la Copa América 1975. Su momento de gloria llegó en 1978: fue el máximo goleador y la gran figura del equipo campeón.

Su último paso por el seleccionado fue en el Mundial de España 1982, donde jugó su último partido con la celeste y blanca en la derrota frente a Brasil. En total, marcó 20 goles con la camiseta argentina.