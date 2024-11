La DURÍSIMA crítica de Sebastián Battaglia a Fernando Gago que abrió la polémica: "No está..."

Sin embargo, estas nuevas normas despertaron críticas de Sebastián Battaglia, exentrenador de Boca y futbolista más ganador de la historia del club. “Está bien que el técnico tenga sus reglas, pero no es una buena propaganda para una institución”, comentó Battaglia en una entrevista reciente. Además, criticó la exigencia de reducir tanto peso en un corto período: "No debería ser algo institucional esa regla. No está bueno para el jugador ni para el entrenador que acaba de irse (Diego Martínez). Es llamativo".

"Yo tengo mis dudas. Está bien que el técnico tenga esas reglas, pero no es una buena propaganda para una institución. Entiendo que los jugadores tienen que estar en forma, pero me parece demasiado bajar seis kilos en tan poco tiempo", comentó el futbolista más ganador de la historia del Xeneize, en una entrevista con Radio Splendid.

Más allá de sus reservas hacia los métodos de Gago, Battaglia también expresó su deseo de que el equipo logre buenos resultados para mantener vivas las aspiraciones de clasificarse a la próxima Copa Libertadores. En este sentido, remarcó la importancia de que Boca responda a las expectativas de sus hinchas, quienes esperan una recuperación en la recta final de la Liga Profesional. "Puede ser un golpe bastante duro que Boca no compita nuevamente en la Copa Libertadores. Por eso tienen que empezar a responder y ojalá que lo puedan hacer en este tiempo. Es lo que quieren los hinchas", expresó.

Al concluir, Battaglia también recordó el modo en que fue despedido de su rol en Bocl ea: "No quiero volver sobre algo de lo que ya pasó hace tiempo. Me castigaron demasiado por lo que dije en una conferencia de prensa (NdeR: había opinado que el club debió haber sido más agresivo en el mercado de pases de mediados de 2022). Son maneras y formas, pero con eso te digo todo".