La sentida despedida de River a Enzo Pérez en su salida del club: "Eternamente gracias"
El Millonario anunció oficialmente que el volante no continuará en la institución de Núñez en el marco de una importante reestructuración del plantel profesional.
Enzo Pérez ganó 10 títulos en River. (Fuente: Reuters).
La etapa de Enzo Pérez en River llegó a su fin. El mediocampista de 39 años fue notificado por Marcelo Gallardo de que no será tenido en cuenta para los próximos compromisos, cerrando así uno de los ciclos más importantes de la historia reciente del club.
El Millonario despidió al ídolo con un mensaje cargado de emoción en sus redes: “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!”.
Pérez había regresado al Millonario en enero, tras su paso por Estudiantes de La Plata, a pedido del propio Gallardo. En este segundo ciclo disputó 38 partidos, aunque su contrato vencía el 31 de diciembre.
El club le ofreció renovar, pero con un rol más vinculado al liderazgo interno y menos minutos en cancha. Enzo, sin embargo, quiere seguir compitiendo.
