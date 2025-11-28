En vivo Radio La Red
La sentida despedida de River a Enzo Pérez en su salida del club: "Eternamente gracias"

El Millonario anunció oficialmente que el volante no continuará en la institución de Núñez en el marco de una importante reestructuración del plantel profesional.

Enzo Pérez ganó 10 títulos en River. (Fuente: Reuters).

La etapa de Enzo Pérez en River llegó a su fin. El mediocampista de 39 años fue notificado por Marcelo Gallardo de que no será tenido en cuenta para los próximos compromisos, cerrando así uno de los ciclos más importantes de la historia reciente del club.

Leé también River, complicado: la única opción para la Libertadores 2026 que le quedó tras la eliminación de Lanús
River y un panorama complicado: la eliminación de Lanús le dejó una sola opción para llegar a la Libertadores 2026

El Millonario despidió al ídolo con un mensaje cargado de emoción en sus redes: “Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!”.

Pérez había regresado al Millonario en enero, tras su paso por Estudiantes de La Plata, a pedido del propio Gallardo. En este segundo ciclo disputó 38 partidos, aunque su contrato vencía el 31 de diciembre.

El club le ofreció renovar, pero con un rol más vinculado al liderazgo interno y menos minutos en cancha. Enzo, sin embargo, quiere seguir compitiendo.

Los números de una trayectoria histórica en River

En sus dos etapas, Pérez:

  • Jugó 279 partidos
  • Marcó 6 goles
  • Ganó 10 títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018 contra Boca, una de las conquistas más emblemáticas del club

Qué será del futuro de Enzo Pérez

El volante mendocino analiza opciones. Entre los posibles destinos aparecen:

  • Deportivo Maipú, el club donde se formó
  • Estudiantes de La Plata, donde también es ídolo

Por ahora, el jugador se tomará unos días para descansar antes de definir su próximo paso.

El Millonario anunció oficialmente que el volante no continuará en la institución de Núñez.

Otros jugadores que dejan River

La salida de Pérez se suma a otros movimientos importantes en el plantel:

  • Milton Casco (37) podría regresar a Gimnasia y Esgrima La Plata
  • Ignacio Fernández también evalúa volver al Lobo
  • Gonzalo “Pity” Martínez tendría chances de regresar a Huracán

Además, futbolistas como Miguel Borja, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Federico Gattoni y Fabricio Bustos podrían dejar el club en las próximas horas.

