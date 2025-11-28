La sentida despedida de River a Enzo Pérez en su salida del club: "Eternamente gracias"

Embed Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡ , ! pic.twitter.com/SVu8eKzgzT — River Plate (@RiverPlate) November 28, 2025

Los números de una trayectoria histórica en River

En sus dos etapas, Pérez:

Jugó 279 partidos

Marcó 6 goles

Ganó 10 títulos, incluyendo la Copa Libertadores 2018 contra Boca, una de las conquistas más emblemáticas del club

Qué será del futuro de Enzo Pérez

El volante mendocino analiza opciones. Entre los posibles destinos aparecen:

Deportivo Maipú, el club donde se formó

Estudiantes de La Plata, donde también es ídolo

Por ahora, el jugador se tomará unos días para descansar antes de definir su próximo paso.

enzo perez gallardo.jpg El Millonario anunció oficialmente que el volante no continuará en la institución de Núñez.

Otros jugadores que dejan River

La salida de Pérez se suma a otros movimientos importantes en el plantel:

Milton Casco (37) podría regresar a Gimnasia y Esgrima La Plata

(37) podría regresar a Gimnasia y Esgrima La Plata Ignacio Fernández también evalúa volver al Lobo

también evalúa volver al Lobo Gonzalo “Pity” Martínez tendría chances de regresar a Huracán

Además, futbolistas como Miguel Borja, Paulo Díaz, Sebastián Boselli, Federico Gattoni y Fabricio Bustos podrían dejar el club en las próximas horas.