La durísima sanción a Paul Pogba por doping que podría poner fin a su carrera

Los resultados del control arrojaron la presencia de testosterona en su organismo, confirmados posteriormente en la contraprueba realizada en octubre. Como resultado, el Tribunal Nacional Antidopaje lo suspendió provisionalmente, hasta que se anunció esta semana que enfrentaría una prohibición de cuatro años sin poder competir, lo que podría poner en riesgo su carrera profesional.

Según informes de los medios europeos, la razón detrás del resultado positivo en el control antidopaje de Pogba podría estar vinculada al consumo de un suplemento dietético adquirido en Estados Unidos, siguiendo el consejo de un "amigo médico". Se señala que la Juventus no tenía conocimiento de esta situación. Rafaela Pimienta, la agente del futbolista, afirmó en declaraciones a RMC que su representado "jamás tuvo la intención de violar ninguna normativa".

El descargo de Pogba tras la sanción

Hoy fui informado de la decisión del Tribunal Nacional Antidopaje y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, sorprendido y con el corazón roto porque me hayan arrebatado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional.

Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa se aclarará, pero nunca he tomado a sabiendas o deliberadamente ningún suplemento que viole las normas antidopaje. Como atleta profesional nunca haría nada para mejorar mi rendimiento usando sustancias prohibidas y nunca he faltado al respeto o engañado a compañeros atletas y aficionados de ninguno de los equipos en los que he jugado o en contra.

Como consecuencia de la decisión anunciada hoy apelaré ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte.