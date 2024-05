La DURÍSIMA sanción que la AFA le aplicó a Godoy Cruz tras los incidentes ante San Lorenzo

sanciongodoycruz.jpg

Tras los disturbios, el Ministerio de Seguridad de Mendoza informó que hubo ocho detenidos, quienes fueron trasladados a la Comisaría 50. Además, tres personas fueron retenidas para averiguación de antecedentes.

“El partido está suspendido. No estaban dadas las garantías. Agotamos todas las instancias posibles. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores, de nosotros, y del espectáculo. Empezamos a escuchar disparos, vino el jefe del operativo y no me dio las garantías. Lo mejor y más sano fue suspenderlo y después decidir cuándo se jugará el tiempo restante”, explicó Nazareno Arasa, árbitro del encuentro que estaba empatado 1 a 1, al tomar la decisión.

La "sanción ejemplificadora" que pidió el Ministerio de Seguridad de Mendoza para Godoy Cruz

Luego de los incidentes provocados por la barra brava del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, que resultaron en la suspensión del partido contra San Lorenzo en el estadio Malvinas Argentinas, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza emitió un comunicado contundente contra la institución bodeguera.

La cartera dirigida por Mercedes Rus informó que ha solicitado a la Liga Profesional de Fútbol una "sanción ejemplificadora" para el club de calle Balcarce. Específicamente, el Ministerio pidió que Godoy Cruz sea sancionado con tres partidos de local sin público. Además, se exigirá a la dirigencia tombina una "inmediata reparación de todos los daños ocasionados en el Malvinas".

“El sistema judicial debe ser contundente con los violentos identificados. Exigimos que no se les permita el ingreso a ningún espectáculo deportivo del país”, concluye el comunicado del Ministerio de Seguridad.