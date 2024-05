Violencia en el fútbol: suspendieron el encuentro entre Godoy Cruz y San Lorenzo por incidentes

Los goles fueron marcados por Silvio Ulariaga para el local y Agustín Giay para los de Leandro Romagnoli.

Antes del encuentro, los barras ya habían apedreado los micros en donde se trasladaba el plantel de San Lorenzo y uno de los dirigentes sufrió una herida leve por los destrozos en los vidrios del ómnibus.

En el complemento, el clima se volvió más tenso, las piedras no dejaban de caer desde las tribunas y a pesar de que la policía intentó disuadirlos, comenzaron a escucharse incluso disparos de goma desde afuera del estadio.

Uno de los agresores. (Foto: caputa ESPN)

El árbitro Nazareno Arasa suspendió el partido

Ante esta situación y sin las garantías necesarias para continuar el duelo, el árbitro finalmente decidió darlo por suspendido y que se reanude en otra ocasión.

"No estaban las garantías dadas, agotamos todas las instancias. Se trata de cuidar la integridad física de todos, de los jugadores y de nosotros. Empezamos a escuchar los balazos y el jefe del operativo no me dio las garantías, lo más sano era darlo por suspendido", explicó Nazareno Arasa.