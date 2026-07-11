Geraldine Mayer rompió el silencio tras la grave denuncia por violencia de su hijo Tomás Cataldi

Qué denunció su hijo Tomás Cataldi

La polémica estalló cuando Tomás Cataldi, de 20 años, decidió hacer públicas una serie de publicaciones en sus redes sociales para contar, según aseguró, el difícil vínculo que mantuvo con su madre durante gran parte de su vida. En los videos, el joven describió distintos episodios que habrían ocurrido dentro del ámbito familiar y que, de acuerdo con su testimonio, tuvieron un profundo impacto en su crecimiento.

A lo largo de su descargo, sostuvo que fue víctima de presunto maltrato psicológico y afirmó haber convivido con situaciones de destrato, desvalorización y constantes cuestionamientos. También aseguró que la imagen de armonía familiar que se proyectaba en las redes sociales estaba muy lejos de la realidad que, según él, se vivía puertas adentro.

“Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos. La frase que me quedó marcada para siempre fue 'nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos'. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida ”, expresó, entre otras cosas, en su extenso video.

Con el objetivo de respaldar sus dichos, también compartió capturas de conversaciones privadas y distintos audios que, según afirmó, forman parte de las situaciones que denunció. Además, reveló que durante la adolescencia atravesó un período de profunda angustia emocional y aseguró que, en ese contexto, llegó a intentar quitarse la vida.