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Geraldine Mayer rompió el silencio tras la grave denuncia por violencia de su hijo Tomás Cataldi

Geraldine Mayer rompió el silencio y respondió a la denuncia por presunta violencia psicológica que realizó su hijo, Tomás Cataldi, a través de las redes sociales, tras la fuerte repercusión que generó el caso.

11 jul 2026, 14:00
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Geraldine Mayer rompió el silencio tras la grave denuncia por violencia de su hijo Tomás Cataldi

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Geraldine Mayer rompió el silencio tras la grave denuncia por violencia de su hijo Tomás Cataldi

Tomás Cataldi, hijo de la influencer Geraldine Mayer, publicó un extenso video en el que denunció haber sufrido presunto maltrato psicológico por parte de su madre durante gran parte de su vida. El fuerte testimonio no tardó en viralizarse y generó una enorme repercusión en las redes sociales y en los medios.

En medio del escándalo, la fashionista decidió romper el silencio. Desde Miami, ciudad donde reside junto a su esposo y su hija menor, fue contactada telefónicamente por Pilar Smith para LAM (América). Allí, la periodista reveló cuál fue la reacción de la influencer ante las graves acusaciones de su hijo.

Está muy angustiada, me negó todo. Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice, contó Smith al aire.

Además, la conductora aseguró que percibió a Mayer completamente afectada por la exposición pública del conflicto familiar. “La noté destrozada”, afirmó, al tiempo que reveló que la repercusión del video tuvo un fuerte impacto en la influencer. Mientras tanto, figuras como Yanina Latorre y Mariana Fabbiani manifestaron públicamente su apoyo al joven tras escuchar su testimonio.

Qué denunció su hijo Tomás Cataldi

La polémica estalló cuando Tomás Cataldi, de 20 años, decidió hacer públicas una serie de publicaciones en sus redes sociales para contar, según aseguró, el difícil vínculo que mantuvo con su madre durante gran parte de su vida. En los videos, el joven describió distintos episodios que habrían ocurrido dentro del ámbito familiar y que, de acuerdo con su testimonio, tuvieron un profundo impacto en su crecimiento.

A lo largo de su descargo, sostuvo que fue víctima de presunto maltrato psicológico y afirmó haber convivido con situaciones de destrato, desvalorización y constantes cuestionamientos. También aseguró que la imagen de armonía familiar que se proyectaba en las redes sociales estaba muy lejos de la realidad que, según él, se vivía puertas adentro.

Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos. La frase que me quedó marcada para siempre fue 'nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos'. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida ”, expresó, entre otras cosas, en su extenso video.

Con el objetivo de respaldar sus dichos, también compartió capturas de conversaciones privadas y distintos audios que, según afirmó, forman parte de las situaciones que denunció. Además, reveló que durante la adolescencia atravesó un período de profunda angustia emocional y aseguró que, en ese contexto, llegó a intentar quitarse la vida.

     

 

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