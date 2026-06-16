"Es difícil de aceptar": el desgarrador mensaje de Balerdi tras el mensaje de apoyo de toda la Selección Argentina

La intimidad de la Selección Argentina transita horas de profunda unión y sensibilidad en la antesala de su estreno mundialista. Leonardo Balerdi rompió el silencio luego de haber sido desafectado de la delegación para el Mundial 2026 por una lesión. A muy poco del debut frente a Argelia, y conmovido por un gesto de sus excompañeros, el defensor central utilizó sus plataformas digitales para canalizar sus sentimientos y dejar un mensaje de profundo agradecimiento por las muestras de afecto recibidas desde la concentración.