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MUNDIAL 2026

"Es difícil de aceptar": el desgarrador mensaje de Balerdi tras el mensaje de apoyo de toda la Selección Argentina

El zaguero central del Olympique de Marsella, desafectado por Lionel Scaloni a raíz de un desgarro, utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por perderse la Copa del Mundo y agradecer el emotivo gesto del plantel albiceleste.

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Es difícil de aceptar: el desgarrador mensaje de Balerdi tras el mensaje de apoyo de toda la Selección Argentina

La intimidad de la Selección Argentina transita horas de profunda unión y sensibilidad en la antesala de su estreno mundialista. Leonardo Balerdi rompió el silencio luego de haber sido desafectado de la delegación para el Mundial 2026 por una lesión. A muy poco del debut frente a Argelia, y conmovido por un gesto de sus excompañeros, el defensor central utilizó sus plataformas digitales para canalizar sus sentimientos y dejar un mensaje de profundo agradecimiento por las muestras de afecto recibidas desde la concentración.

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La reacción del futbolista se originó luego de que la cuenta oficial del seleccionado difundiera una imagen donde el plantel argentino posó en el campo de juego con una bandera de apoyo que lucía la frase: "Leo, estamos todos con vos". Al respecto, el jugador surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors no ocultó su impacto emocional en su cuenta de Instagram: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", escribió el defensor de 27 años.

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Qué lesión sufrió Leonardo Balerdi y por qué se quedó afuera del Mundial

El defensor central del Olympique de Marsella debió abandonar el búnker de la Albiceleste de forma imprevista durante los entrenamientos de preparación previos al torneo. Leonardo Balerdi quedó desafectado de la lista definitiva de Lionel Scaloni a raíz de un desgarro en el sóleo de su pierna derecha. Esta dolencia física truncó sus planes inmediatos, ya que el futbolista bonaerense se encontraba ante la gran oportunidad de su carrera y aspiraba firmemente a jugar su primera Copa del Mundo con la camiseta del seleccionado mayor.

Cómo vive Leonardo Balerdi sus primeros días tras ser desafectado de la Selección

En su extenso posteo en las redes sociales, el futbolista compartió una cruda y sincera confesión sobre el impacto psicológico que significó el diagnóstico médico en la previa de la cita máxima. "No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar", reconoció abiertamente el zaguero.

Sin embargo, el futbolista dejó entrever en el cierre de su comunicado que ha comenzado a transitar la etapa de superación del duelo deportivo, enfocando su mente en el futuro de su carrera profesional. "Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca", concluyó de manera madura.

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