"Es difícil de aceptar": el desgarrador mensaje de Balerdi tras el mensaje de apoyo de toda la Selección Argentina

La reacción del futbolista se originó luego de que la cuenta oficial del seleccionado difundiera una imagen donde el plantel argentino posó en el campo de juego con una bandera de apoyo que lucía la frase: "Leo, estamos todos con vos". Al respecto, el jugador surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors no ocultó su impacto emocional en su cuenta de Instagram: "Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", escribió el defensor de 27 años.