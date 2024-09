La extraña coincidencia entre Lionel Scaloni y Franco Colapinto

El técnico, siempre dispuesto a compartir su entusiasmo por los talentos argentinos, no escatimó en elogios hacia Colapinto y compartió una anécdota curiosa que refleja el creciente interés por el automovilismo en el país. “El domingo nos pasó una cosa muy rara: había partidos a la vez de la carrera y dividimos la pantalla entre la Fórmula 1 y Liverpool vs. Manchester (United)”, reveló Scaloni, destacando la importancia que el debut de Colapinto tuvo incluso en un ambiente tan enfocado en el fútbol.

“La verdad que genera una ilusión para todos los argentinos tener un piloto y que lo haya hecho de la manera que lo hizo. Nos representa. Ahí en Monza todos estaban alucinando con la gente y las banderas. Lo felicito y estamos orgullosos de tener un piloto en la máxima categoría”, concluyó Scaloni, dejando claro el orgullo que siente por el logro de Colapinto.

El debut de Colapinto en la Fórmula 1 no solo captó la atención de los aficionados al automovilismo, sino también de figuras destacadas en otros ámbitos deportivos, como el propio Scaloni, quien, al igual que millones de argentinos, ve en el joven piloto un motivo de orgullo nacional.

La dura crítica de la esposa de Michael Schumacher a Franco Colapinto

El debut de Franco Colapinto en la Fórmula 1 fue un evento que superó todas las expectativas, especialmente en un escenario tan icónico como el Gran Premio de Italia en Monza. El joven piloto argentino, de 21 años, finalizó en la 12ª posición, dejando una gran impresión y prometiendo un futuro brillante en la categoría máxima del automovilismo mundial.

Colapinto se incorporó al equipo Williams Racing como reemplazo de Logan Sargeant, quien fue despedido después de una serie de malas actuaciones. En una decisión que sorprendió a muchos, la escudería británica optó por Colapinto, desechando otras opciones que incluían nombres más experimentados, como el de Mick Schumacher, hijo del legendario Michael Schumacher.

El arribo de Colapinto a la Fórmula 1 se confirmó apenas una semana antes de la carrera en Monza, desatando un fervor entre los aficionados argentinos, ansiosos por ver a su compatriota competir en la élite del automovilismo. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta decisión, especialmente en la familia Schumacher.

Mick Schumacher, de 25 años, era considerado uno de los principales candidatos para reemplazar a Sargeant en Williams. Con experiencia en la Fórmula 1, habiendo competido en 43 carreras con el equipo Haas en 2021 y 2022, muchos en Alemania daban por hecho que él sería el elegido. Pero Williams apostó por la juventud y el talento emergente de Colapinto, basado en su sólida temporada en la Fórmula 2 y su capacidad para aprender rápidamente sin confundir velocidad con temeridad, algo que quedó demostrado en Monza.

Ralf Schumacher, ex piloto de Fórmula 1 y hermano de Michael, no ocultó su descontento con la decisión de Williams, calificándola como "un absurdo". En declaraciones a una cadena de televisión alemana, Ralf afirmó: "Quizá se pueda respetar esta decisión porque Colapinto es un piloto del programa júnior de Williams, pero desde el punto de vista del rendimiento, creo que es absurdo y no tiene sentido". Mostrando su apoyo a su sobrino, agregó: "Creo que el riesgo para el equipo y el piloto es mucho mayor que si hubieran traído a alguien con experiencia como Mick".

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. En Monza, Corinna Schumacher, esposa de Michael y madre de Mick, se presentó en los boxes de Williams para confrontar al jefe del equipo, James Vowles, por la elección de Colapinto sobre su hijo. Según trascendió, la familia Schumacher quedó particularmente molesta por los comentarios de Vowles, quien habría dicho: "Creo que tenemos que ser claros; Mick no es especial, simplemente es bueno", al explicar por qué no eligieron al joven alemán.

La confrontación en el paddock fue un momento tenso, con Corinna exigiendo explicaciones y Vowles disculpándose, tratando de aclarar que al hablar de "pilotos especiales" se refería a aquellos con un talento extraordinario, como Ayrton Senna o el propio Michael Schumacher. Aunque el incidente terminó sin mayores consecuencias inmediatas, dejó un sabor amargo en la familia Schumacher.

Mientras tanto, Franco Colapinto se prepara para su próxima carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde buscará continuar demostrando que tiene lo necesario para brillar en la Fórmula 1. Con su debut en Monza, el joven argentino no solo ha ganado la atención de los fanáticos, sino que también ha puesto en alerta a la vieja guardia del automovilismo, marcando el inicio de lo que promete ser una carrera emocionante.