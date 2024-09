La picante frase de la periodista Christine GZ a Franco Colapinto: "Es..."

Exclusiva de Radio La Red | La frase picante de Christine GZ sobre Franco Colapinto

Franco Colapinto protagonizó un divertido momento en la previa de su debut en la Fórmula 1. El joven piloto argentino de 21 años "encaró" a la periodista Christine Giampaoli Zonca y llamó la atención del mundo entero, no solo por su destreza en la pista, sino también por su capacidad para la conquista.

Durante su primer día en el circuito de Monza, Colapinto demostró que su carisma fuera de la pista es tan notable como su habilidad al volante. En medio de las entrevistas previas al Gran Premio de Italia, se encontró cara a cara con Christine GZ, una reportera que también tiene experiencia en las carreras. Con una sonrisa, Franco bromeó: “¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

Lejos de incomodarse, Christine respondió en el mismo tono, diciendo: “Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho ‘este chico me va a caer bien…’”.

El encuentro entre ambos no pasó desapercibido, y en cuestión de horas, el video de la interacción se viralizó en las redes sociales. Christine, quien compitió en la categoría Extreme E, compartió el clip en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 166 mil seguidores, acompañándolo con emojis de risas y corazones azules, en referencia a los colores de Williams.

Pero la complicidad no quedó solo en esa entrevista. Christine insinuó que había más para contar, diciendo en tono de broma: “Ya te lo cuento luego, porque ahora no creo que se pueda grabar”. Este intercambio dejó claro que la química entre ambos fue instantánea.

El debut de Franco Colapinto como piloto titular de Fórmula 1 con el equipo Williams en el Gran Premio de Italia está marcado por su talento en la pista, pero también por un carisma que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Antes de siquiera subirse al FW46 para la primera práctica en el circuito de Monza, Colapinto ya había capturado la atención del público por un divertido intercambio con la periodista Christine Giampaoli Zonca, conocida como Christine GZ, durante una rueda de prensa.

El jueves, en medio de la atención mediática, Christine GZ, piloto y cronista de la cadena DAZN, le preguntó a Colapinto si se sentía "en una nube" por su esperado debut en la Fórmula 1. Colapinto, de 21 años, aprovechó la oportunidad para bromear, agradeciendo que fuera ella quien le hiciera la entrevista: "¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock".

El intercambio no solo mostró el lado más relajado del joven piloto argentino, sino que también encendió las redes sociales. Christine, quien tiene una sólida presencia en plataformas digitales con más de 166 mil seguidores en Instagram, no tardó en replicar el momento en sus redes, acompañándolo con emojis de risas y corazones azules, en referencia al color del equipo Williams. La complicidad entre ambos continuó este viernes cuando se reencontraron en el paddock, con Christine bromeando sobre el impacto de su entrevista: "Le dije: ‘Oye, la que me liaste’. Fue muy simpático porque me dijo: ‘Si solo dije la verdad’. Luego me comentó que después haremos una selfie para ya reventar las redes".

Pero este no fue el único momento destacable para Colapinto en su primer fin de semana como piloto titular de Fórmula 1. También tuvo un gesto amable con la cronista brasileña Mariana Becker, de la cadena TV Brand, a quien elogió por su habilidad con el español. "¡Muy bien hablas español!", le dijo Colapinto, a lo que Becker respondió agradecida antes de que el piloto añadiera con una sonrisa: "Yo portugués, cero...".

Estos momentos mostraron el lado más cercano y simpático del joven piloto que resonaron tanto con los fanáticos como con la prensa internacional. Mientras Colapinto se prepara para enfrentarse a la élite del automovilismo en Monza, su debut ya dejó una huella indeleble fuera de la pista, convirtiéndolo en un personaje a seguir en esta temporada de Fórmula 1.