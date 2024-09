Sin Messi: Scaloni reveló quién es el dueño del número 10 en la Selección Argentina

El DT campeón del mundo comenzó la conferencia de prensa haciendo énfasis en las dificultades que suele presentar la fecha FIFA de septiembre. "Nos encuentra en una posición inmejorable, que es líderes, pero siempre esta fecha de septiembre tiene particularidades, jugadores que han cambiado de equipos, poco rodaje. Intentaremos seguir manteniendo el nivel, que el equipo siga en la línea en la que estamos y afrontar los partidos de esta doble fecha de la mejor manera", explicó.

Lionel Scaloni reveló quién es el dueño de la 10

"La camiseta 10 la ha usado creo que Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño", declaró el entrenador argentino.

image.png

Además, teniendo en cuenta las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María, Scaloni habló sobre la capitanía en la Selección Argentina: "Es importante que el jugador que lleve la cinta sea uno en el que el equipo se sienta representado. Tenemos un montón de jugadores que así lo hacen. Dependerá del equipo que salga a jugar mañana. Recién hoy vamos a tener un entrenamiento pensando 100% en Chile. Ayer pudimos hacer algo pero no estaban todos en condiciones. Hoy sí".

Scaloni habló sobre el homenaje a Di María y reconoció a Franco Amani

"El homenaje a Ángel (Di María) es merecidísimo, con su gente, en Argentina, y así lo va tener. Ha sido un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable. Hay que agarrarse de lo que ha hecho, de no rendirse nunca, no darse por vencido, que de esto se trata la vida y el fútbol. Además es un chico espectacular y eso hace que se agigante más todo. Ha demostrado en varias ocasiones todo lo que vale", expresó.

Además, en relación al cambio en la relación con la gente, Scaloni aseguró: "El artífice del cambio es él, y sus compañeros. Nunca dejó de querer estar acá. Hubo un momento en que conmigo no venía porque creíamos que había jugadores que necesitaba que él no esté, por todo lo que transmitía. Cuando dieron el paso, siguió viniendo con nosotros y fue uno más", dijo Scaloni. "Ha estado 30 minutos, no jugado, noventa minutos, sesenta. Siempre ha aportado lo suyo y eso tiene un valor incalculable, es mérito de él, de nunca haber bajado los brazos. Está entre los mejores de la historia", competó.

"También quiero agradecer a Franco Aramani, que cumplió su ciclo. Todos recuerdan el penal a Paraguay pero no me quedo solo con eso, también dejó un legado espectacular. Es muy profesional y siempre tiró para adelante, aún cuando no le tocó jugar y ha sido importantísimo", declaró el DT argentino.

Scaloni y la convocatoria de Paulo Dybala a la Selección Argentina

"La convocatoria de Paulo no tiene relación a que se haya quedado en Italia. Nosotros los valoramos por lo que hacen en la cancha. La convocatoria fue pensando en el equipo, que lo puede necesitar en cualquier momento. Ante las bajas de algunos jugadores, pasa a ser un futbolista que nos puede aportar", explicó Scaloni.

Scaloni habló sobre los jóvenes convocados a la Selección Argentina

"Los nuevos formarán parte si lo creemos necesario, están para eso. Los tenemos porque creemos que pueden aportar en base a lo que se dé en el partido. Pueden jugar, sin duda, lo están demostrando. Es momento de disfrutar de estos chicos y que sumen minutos con esta camiseta", explicó.

Además, aseguró: "Lo importante es siempre competir más que ganar. Que un compañero vea al otro que compite, que tiene ganas de seguir compitiendo. Que el rival vea que tenemos ganas de seguir. Si ganamos, buenísimo, pero es importante que todos vean que hay una dirección, y que sea compitiendo al máximo, no darse por perdido nunca. Les hablé y les pregunté qué hacíamos ahora. Cuando uno logra algo bueno, al otro día tiene que levantarse e ir a trabajar. Nosotros lo mismo".

La charla de Scaloni con Di María

"Hablé con Di María para que juegue, pero no para que sea unos minutos, porque es un partido importante. Pensándolo bien después, me lo encontré en el avión y le dije que creíamos que lo importante era que la gente lo vea. Hablándolo con él, tenía claro que su despedida fue en la Copa América, fue un final de película, mejor no pudo haber salido", explicó.

Scaloni, sobre recuperación de Messi de cara a la próxima convocatoria

"Con Messi hablé personalmente antes de dar la lista para ver cómo estaba. No venía entrenando así que era prematuro ponerlo en esta lista. Me dijo que iba mejorando y es cuestión de tiempo que juegue con su equipo. Esperemos que lo haga pronto para la siguiente convocatoria".

Scaloni analizó a Chile de cara al partido por las Eliminatorias Sudamericanas

"Chile es un equipo que juega bien al fútbol, como inculca su entrenador. Está atravesando un momento de cambio. Ricardo siempre ha tenido palabras muy buenas con nosotros, por lo que se ve irradia tranquilidad. Chile siempre ha sido difícil y lo será mañana. Afrontaremos el partido de la mejor manera", expresó el DT campeón del mundo.