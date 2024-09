⁠La preocupante confesión de Franco Colapinto tras su debut en la Fórmula 1: "No se..."

image.png

Colapinto, visiblemente emocionado tras su primera experiencia en la máxima categoría del automovilismo, compartió sus sensaciones en redes sociales. "Qué día inolvidable... Lo que disfruté mi primer carrera en Fórmula 1 no les puedo explicar!!", escribió a través de sus redes sociales, donde también dejó en claro la dura exigencia física que implica competir al más alto nivel: "Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay que seguir trabajando... pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo, jajaja. Vamos por la próxima".