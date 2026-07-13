Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El anuncio de Trump

La nueva ofensiva se produjo horas después de que Trump anticipara una intensificación de las operaciones militares. El mandatario también adelantó que se dirigirá a la población estadounidense en un mensaje televisado para referirse a la situación.

En declaraciones realizadas previamente, el presidente sostuvo que las fuerzas estadounidenses continuarán atacando posiciones iraníes y mencionó como objetivo un complejo subterráneo conocido como Pickaxe Mountain, que analistas internacionales vinculan con el programa nuclear de Irán.

"Vamos a conquistar Pickaxe Mountain", afirmó Trump. "Díganles a los iraníes que estén preparados. Que sepan que vamos a por ellos, ¿de acuerdo? No hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto".

Los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de vigilancia costera, infraestructura vinculada a drones y capacidades de misiles utilizadas por las fuerzas iraníes. (Foto: Reuters)

Además de la ofensiva militar, la Casa Blanca avanzó con nuevas medidas de presión sobre Teherán. Durante la jornada, Trump anunció que Estados Unidos asumirá el rol de garante de la seguridad en el estrecho de Ormuz y restablecerá un bloqueo marítimo destinado exclusivamente a impedir el ingreso y la salida de embarcaciones y clientes iraníes.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario aseguró que el paso marítimo permanecerá abierto para el resto de los países y confirmó que el bloqueo comenzará a aplicarse de manera efectiva desde este martes.

“Estamos restableciendo el bloqueo a Irán —llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán—; todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", escribió.

Trump también anunció que Estados Unidos cobrará una tasa equivalente al 20% de la carga transportada por esa ruta comercial para compensar los costos de seguridad derivados de su custodia de la zona.

Emiratos Árabes denunció ataques

El endurecimiento de la postura estadounidense coincide con un nuevo episodio de violencia en el estrecho de Ormuz. Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán atacó dos embarcaciones en la zona, provocando la muerte de un tripulante y heridas a otras ocho personas.

El Ministerio de Defensa emiratí condenó el episodio y lo calificó como “una grave violación y clara infracción del derecho internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales”.

La situación también tuvo repercusiones institucionales en Washington. Trump notificó formalmente al Congreso estadounidense que la acción militar contra Irán comenzó el 7 de julio y remarcó que las Fuerzas Armadas permanecerán preparadas para responder ante nuevas amenazas.

La escalada se produce mientras Washington avanza con un bloqueo marítimo sobre Irán en el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

En la comunicación enviada al Poder Legislativo, el presidente afirmó que el objetivo de las operaciones es garantizar que el gobierno iraní deje de representar una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

La sucesión de ataques, amenazas y medidas económicas profundiza uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y Teherán y aumenta la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en una de las regiones más sensibles para el comercio energético mundial.