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Estados Unidos lanzó una nueva ola de ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

El Pentágono confirmó una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes vinculados a sistemas de vigilancia, drones y misiles. La escalada se produce mientras Washington avanza con un bloqueo marítimo sobre Irán en el estrecho de Ormuz y Donald Trump endurece sus advertencias contra Teherán.

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El Pentágono confirmó una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes vinculados a sistemas de vigilancia

El Pentágono confirmó una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes vinculados a sistemas de vigilancia, drones y misiles. (Foto: Reuters)

Estados Unidos lanzó este lunes una nueva oleada de ataques contra Irán y profundizó la escalada militar en Medio Oriente, en medio del deterioro de la tregua que se mantenía desde mediados de junio. La ofensiva representa la tercera noche consecutiva de bombardeos ordenados por el presidente Donald Trump contra objetivos estratégicos del régimen iraní.

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que las operaciones comenzaron a las 16:45, hora del este estadounidense, y aseguró que los ataques buscan reducir la capacidad militar de Teherán para actuar contra embarcaciones comerciales y afectar la navegación en el estrecho de Ormuz.

“Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, señaló el organismo militar a través de un comunicado.

Según fuentes estadounidenses, los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de vigilancia costera, infraestructura vinculada a drones y capacidades de misiles utilizadas por las fuerzas iraníes.

El anuncio de Trump

La nueva ofensiva se produjo horas después de que Trump anticipara una intensificación de las operaciones militares. El mandatario también adelantó que se dirigirá a la población estadounidense en un mensaje televisado para referirse a la situación.

En declaraciones realizadas previamente, el presidente sostuvo que las fuerzas estadounidenses continuarán atacando posiciones iraníes y mencionó como objetivo un complejo subterráneo conocido como Pickaxe Mountain, que analistas internacionales vinculan con el programa nuclear de Irán.

"Vamos a conquistar Pickaxe Mountain", afirmó Trump. "Díganles a los iraníes que estén preparados. Que sepan que vamos a por ellos, ¿de acuerdo? No hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto".

Los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de vigilancia costera, infraestructura vinculada a drones y capacidades de misiles utilizadas por las fuerzas iraníes. (Foto: Reuters)

Los bombardeos estuvieron dirigidos contra sistemas de vigilancia costera, infraestructura vinculada a drones y capacidades de misiles utilizadas por las fuerzas iraníes. (Foto: Reuters)

Además de la ofensiva militar, la Casa Blanca avanzó con nuevas medidas de presión sobre Teherán. Durante la jornada, Trump anunció que Estados Unidos asumirá el rol de garante de la seguridad en el estrecho de Ormuz y restablecerá un bloqueo marítimo destinado exclusivamente a impedir el ingreso y la salida de embarcaciones y clientes iraníes.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario aseguró que el paso marítimo permanecerá abierto para el resto de los países y confirmó que el bloqueo comenzará a aplicarse de manera efectiva desde este martes.

“Estamos restableciendo el bloqueo a Irán —llamado así porque solo impide la entrada o salida de los barcos o clientes de Irán—; todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho", escribió.

Trump también anunció que Estados Unidos cobrará una tasa equivalente al 20% de la carga transportada por esa ruta comercial para compensar los costos de seguridad derivados de su custodia de la zona.

Emiratos Árabes denunció ataques

El endurecimiento de la postura estadounidense coincide con un nuevo episodio de violencia en el estrecho de Ormuz. Emiratos Árabes Unidos denunció que Irán atacó dos embarcaciones en la zona, provocando la muerte de un tripulante y heridas a otras ocho personas.

El Ministerio de Defensa emiratí condenó el episodio y lo calificó como “una grave violación y clara infracción del derecho internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad regionales”.

La situación también tuvo repercusiones institucionales en Washington. Trump notificó formalmente al Congreso estadounidense que la acción militar contra Irán comenzó el 7 de julio y remarcó que las Fuerzas Armadas permanecerán preparadas para responder ante nuevas amenazas.

La escalada se produce mientras Washington avanza con un bloqueo marítimo sobre Irán en el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

La escalada se produce mientras Washington avanza con un bloqueo marítimo sobre Irán en el estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

En la comunicación enviada al Poder Legislativo, el presidente afirmó que el objetivo de las operaciones es garantizar que el gobierno iraní deje de representar una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

La sucesión de ataques, amenazas y medidas económicas profundiza uno de los momentos de mayor tensión entre Washington y Teherán y aumenta la preocupación internacional por una posible expansión del conflicto en una de las regiones más sensibles para el comercio energético mundial.

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