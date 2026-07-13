Tomás Dente fulminó a Fer Dente y lanzó una frase explosiva sobre su hermano: "Un fabulador absoluto"

Más adelante, el conductor también cuestionó la postura que, según él, adopta Fer cuando habla públicamente sobre el conflicto entre ambos y aseguró que su hermano cambia su discurso frente a las cámaras. "Y ahora anda pululando por los canales de televisión, y cuando le preguntan por mí, cambia su discurso, pone cara de compungido, y dice: 'Lo de Tomás es algo muy íntimo y muy privado', como poniéndole una connotación sexual a nuestra grieta. Nada más lejos, señores. Nada más lejos. Es una mentira absoluta. Pero me deshice en amor por mi hermano, porque cuando mis papás se separaban y no teníamos un mango, yo laburaba hasta las doce de la noche, todos los días, y mi sueldo iba enteramente a mi mamá para que a él no le faltara nada", siguió.

En el tramo más emocional de su descargo, Tomás recordó el vínculo que tuvo con su hermano durante la infancia y aseguró que siempre intentó acompañarlo y ayudarlo en momentos difíciles: "Mentiroso. Hijo de puta. Iba al placard de mi cuarto y le decía: 'Toda mi ropa es tuya, Fer. Todo lo que tengo es tuyo'. Y cuando yo, tres años después, me quedé sin trabajo, y él eclosionó, yo no tenía para comer, y el tipo no fue capaz jamás de decirme: 'Tomá, hermano, te doy plata, que no te falte comida'".

Por último, el conductor remarcó: "Conmigo carpetazos, no. Porque tengo bien en claro quién soy. Yo no abuso sexualmente de gente, yo no vendo droga, yo no recibo sobres del poder. Yo soy lo que ven, soy. No voy a soportar que nadie diga nada sobre mí. Y menos estos hijos de puta".

Qué recordó Ángel de Brito de la historia de Tomás y Fer Dente

En medio de la fuerte interna familiar que volvió a quedar en el centro de la escena, Ángel de Brito repasó en LAM (América TV) la historia que atraviesan Tomás Dente y Fer Dente, y recordó uno de los momentos que marcó el vínculo entre ambos hermanos.

El conductor hizo referencia a una entrevista que Fernando brindó años atrás, cuando participó del Bailando y contó parte de su historia personal en una revista. Según explicó De Brito, en aquella nota el actor habló sobre sus orígenes, la relación con su familia y un secreto que salió a la luz tras la muerte de su madre.

"Hace una tapa en la revista Gente y él cuenta la historia de su vida, de toda su vida. Entre las cosas que cuentan es que la mamá de ambos, antes de morir de esta enfermedad que ya contaron, donde Tomás se ocupó todos los días de ir a la clínica a cuidar a su mamá y le reclama a su hermano que no, que no estuvo presente en la enfermedad de su madre, cuenta que él no era hijo del padre Dente, sino que era hijo, Fernando, de una aventura que había tenido la madre con el cura del colegio", relató.

Durante el programa mostraron la tapa de aquella publicación y Ángel leyó la frase que acompañaba la entrevista. "'Aceptar mi identidad me sanó el alma'. La historia es de telenovela prácticamente, para ellos obviamente fue un drama y ahí es que Fernando también habla de ciertos episodios violentos en la casa por las discusiones", expresó.

"Sin embargo, como cuenta Tomás, no lo voy de mentir a Fernando tampoco, porque su historia, el padre lo siguió criando como un hijo, le dio el apellido", concluyó De Brito.