La echaron de Gran Hermano, fue a reclamar y vivió un tenso momento: "Injusto"

Fue la propia Zoe quien confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde contó cómo recibió la decisión. “No voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice”.

Después de conocer la medida, la exhermanita decidió ir personalmente a Telefe para intentar obtener una explicación. Acompañada por su madre, Aixa Abasto, se presentó en el canal con la intención de hablar con las autoridades, aunque, según relató, no pudo concretarlo porque el personal de seguridad le impidió ingresar al edificio. En un vivo que realizó desde el lugar, además, expresó su angustia por la situación que estaban atravesando mientras esperaban una respuesta. "Mi mamá está enferma y hace mucho frío, no nos dejan ni esperar ahí adentro", dijo.

Más tarde, Zoe aclaró que ya había pedido disculpas por los dichos que había realizado sobre Mica Viciconte y Daniela Celis, compañeras del streaming. Sin embargo, sostuvo que el trasfondo de su salida iba mucho más allá de esas declaraciones y apuntó directamente al conflicto que mantiene con Manuel. "Siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel. No termino de entender la decisión y me parece injusta. Hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron y lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano", expresó Zoe.

Qué dijo Santiago del Moro tras los dichos de Manuel sobre Messi en Gran Hermano

La clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con intensidad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En plena cena de nominados, Santiago del Moro aprovechó el clima de alegría por la victoria ante Suiza para felicitar al equipo nacional y, al mismo tiempo, enviar una advertencia a los participantes tras la polémica que había surgido por los dichos de Manuel sobre Lionel Messi.

Con todos los concursantes reunidos en torno a la mesa, el conductor celebró el nuevo logro de la Albiceleste e invitó a los jugadores a sumarse al festejo. “Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales”, exclamó Del Moro, marcando el tono de la noche.

La emoción por el triunfo se reflejó rápidamente entre los presentes. “Qué manera de sufrir”, soltó una de las participantes, sintetizando el sentimiento de millones de hinchas. Del Moro coincidió con esa frase, aunque enseguida aprovechó el momento para dejar un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a la controversia por los comentarios de Manuel sobre el capitán argentino.

“Qué manera de sufrir, por favor”, repitió el conductor antes de agregar: “Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal”.

Tras sus palabras, Emanuel intervino brevemente y se mostró de acuerdo con el planteo: “Sí, la verdad”, respondió.

El comentario de Del Moro llegó justo después del revuelo que habían generado las declaraciones de Manuel sobre Messi, un episodio que desató una ola de críticas en redes sociales y volvió a poner en debate el comportamiento de los participantes dentro del reality.