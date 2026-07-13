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La echaron de Gran Hermano, fue a reclamar y vivió un tenso momento: "Injusto"

Una exparticipante quedó afuera del streaming de Gran Hermano, fue a pedir explicaciones y protagonizó un tenso momento tras la decisión de producción.

13 jul 2026, 20:49
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Gran Hermano Generación Dorada
Gran Hermano Generación Dorada

Una inesperada decisión de la producción sacudió al universo de Gran Hermano: Generación Dorada. En las últimas horas, una exparticipante del reality dejó de formar parte del streaming oficial luego de quedar envuelta en una sucesión de conflictos que, con el correr de los días, fueron escalando hasta volver insostenible su continuidad.

La salida de Zoe Bogach del ciclo se produjo después de varias semanas marcadas por declaraciones controversiales y diferencias con algunos de sus compañeros.

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Uno de los principales focos del conflicto estuvo relacionado con Manuel, su expareja y uno de los participantes más queridos de la actual edición del reality. A través de sus redes sociales, Zoe publicó distintos videos y realizó vivos en las que expuso aspectos de la relación que mantuvieron. Además, cuando el participante quedó nominado, redobló sus críticas e impulsó una campaña en su contra.

Sin embargo, esa no habría sido la única razón detrás del malestar con la producción. La relación ya atravesaba un momento delicado debido a distintos comentarios que había realizado sobre otros jugadores y a algunos cruces con excompañeros de su propia edición. Según trascendió, desde el programa le solicitaron que moderara el tono de sus declaraciones, pero la situación no cambió y terminó derivando en su desvinculación.

Fue la propia Zoe quien confirmó la noticia a través de su cuenta de X, donde contó cómo recibió la decisión. “No voy a estar en la gala. Me llamaron de producción para decirme que me bajan de los streams por algunos comentarios que hice”.

Después de conocer la medida, la exhermanita decidió ir personalmente a Telefe para intentar obtener una explicación. Acompañada por su madre, Aixa Abasto, se presentó en el canal con la intención de hablar con las autoridades, aunque, según relató, no pudo concretarlo porque el personal de seguridad le impidió ingresar al edificio. En un vivo que realizó desde el lugar, además, expresó su angustia por la situación que estaban atravesando mientras esperaban una respuesta. "Mi mamá está enferma y hace mucho frío, no nos dejan ni esperar ahí adentro", dijo.

Más tarde, Zoe aclaró que ya había pedido disculpas por los dichos que había realizado sobre Mica Viciconte y Daniela Celis, compañeras del streaming. Sin embargo, sostuvo que el trasfondo de su salida iba mucho más allá de esas declaraciones y apuntó directamente al conflicto que mantiene con Manuel. "Siento que tampoco cayó bien que esté haciendo campaña contra Manuel. No termino de entender la decisión y me parece injusta. Hay cosas que van más allá de las explicaciones que me dieron y lo que más me duele es que hasta hace dos días salí a defender a Telefe y a Gran Hermano", expresó Zoe.

Qué dijo Santiago del Moro tras los dichos de Manuel sobre Messi en Gran Hermano

La clasificación de la selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 también se vivió con intensidad dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). En plena cena de nominados, Santiago del Moro aprovechó el clima de alegría por la victoria ante Suiza para felicitar al equipo nacional y, al mismo tiempo, enviar una advertencia a los participantes tras la polémica que había surgido por los dichos de Manuel sobre Lionel Messi.

Con todos los concursantes reunidos en torno a la mesa, el conductor celebró el nuevo logro de la Albiceleste e invitó a los jugadores a sumarse al festejo. “Chicos, ¿todo bien? ¡Vamos, Argentina! ¡Un aplauso para Argentina, chicos! Estamos en semifinales”, exclamó Del Moro, marcando el tono de la noche.

La emoción por el triunfo se reflejó rápidamente entre los presentes. “Qué manera de sufrir”, soltó una de las participantes, sintetizando el sentimiento de millones de hinchas. Del Moro coincidió con esa frase, aunque enseguida aprovechó el momento para dejar un mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a la controversia por los comentarios de Manuel sobre el capitán argentino.

“Qué manera de sufrir, por favor”, repitió el conductor antes de agregar: “Che, hoy los escuché hablando de los jugadores, tengan mucho respeto hacia los jugadores, se los enaltece, porque lo están dando todo y ya estamos en la semifinal”.

Tras sus palabras, Emanuel intervino brevemente y se mostró de acuerdo con el planteo: “Sí, la verdad”, respondió.

El comentario de Del Moro llegó justo después del revuelo que habían generado las declaraciones de Manuel sobre Messi, un episodio que desató una ola de críticas en redes sociales y volvió a poner en debate el comportamiento de los participantes dentro del reality.

     

 

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