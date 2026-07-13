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Leyenda: el récord histórico que alcanzará Dibu Martínez en la Selección Argentina ante Inglaterra

El arquero marplatense dejará atrás una histórica marca de Ubaldo Fillol en el Estadio Atlanta. Los detalles del récord que alcanzará el Dibu Martínez.

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Foto: Reuters 

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La histórica cita de las semifinales de la Copa del Mundo no solo pondrá en juego el boleto hacia el partido más preciado del planeta, sino que también será el escenario de una consagración estadística sin precedentes para el arco de nuestro país. El Dibu llega a la semifinal del Mundial 2026 con 13 partidos disputados en Copas del Mundo, igualando a Ubaldo Fillol. De esta manera, cuando salte al campo en Atlanta, superará ese registro y se convertirá en el arquero argentino con más presencias en la historia de las citas mundialistas, consolidando su nombre en lo más alto de los libros de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

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La semifinal ante Inglaterra tiene para Emiliano Martínez un condimento personal que va más allá de lo puramente deportivo, transformándose en un hito de longevidad y regularidad en la elite. Con 13 presencias acumuladas en Qatar 2022 y este Mundial 2026, el marplatense igualó en el partido ante Suiza la marca del histórico arquero campeón en 1978. El próximo paso sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium convertirá ese empate transitorio en un récord exclusivo para el actual futbolista surgido de las divisiones juveniles de Independiente.

El camino del guardameta hacia la cúspide de esta lista selecta requirió de una constancia absoluta en las dos últimas campañas de la Albiceleste. El camino de Dibu hacia esta marca pasó por superar primero a Sergio Romero, quien entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 llegó a 12 partidos atajando todos los compromisos de esas dos selecciones. Posteriormente, el marplatense igualó al Pato Fillol, cuyas 13 presencias se distribuyen originalmente en tres Copas del Mundo: sumó un partido en Alemania 1974, siete encuentros durante la conquista de Argentina 1978 y cinco presentaciones en España 1982, una barrera que ahora quedará relegada al segundo lugar.

Quiénes son los arqueros con más partidos jugados en la Selección Argentina en Mundiales

La tabla histórica de guardametas nacionales cuenta con apellidos ilustres que han marcado las distintas épocas doradas del combinado albiceleste en la máxima competencia.

La nómina de arqueros argentinos en citas mundialistas tiene nombres muy importantes, pero ninguno llegó tan lejos en el conteo de juegos oficiales como los protagonistas de la era moderna. Detrás de Fillol y Martínez aparece el ya mencionado Chiquito Romero con 12 presencias, luego se ubica Nery Pumpido con 9 compromisos entre México 1986 e Italia 1990. Más abajo en el escalafón estadístico aparecen Sergio Goycochea y Antonio Roma con 6 partidos disputados, seguidos de cerca por Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali con 5 cotejos. En total, 19 arqueros atajaron al menos algunos minutos defendiendo el arco argentino en alguna Copa del Mundo a lo largo de la historia.

Qué lugar ocupa Emiliano Martínez en la historia del fútbol argentino

El actual guardameta nacional reabre de forma constante el debate futbolístico gracias a sus impactantes números y títulos conseguidos en el plano internacional.

Dibu llega a esta marca como parte de una discusión que se replica en cada símbolo del fútbol argentino: su lugar en la historia al lado de Fillol y Pumpido, los dos grandes arqueros campeones del mundo. Con la gloria de Qatar 2022 ya ganada y esta campaña actual que le asegura al combinado nacional disputar al menos ocho partidos en el torneo, los números del marplatense empiezan a hablar solos en comparación con sus predecesores. Además, el partido ante Inglaterra también tiene otro significado para el marplatense, ya que vive allí desde pequeño y ahora le tocará enfrentar de forma directa al país que lo cobijó antes de transformarse en el guardián de la selección más exitosa de la historia reciente de Argentina.

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