Leyenda: el récord histórico que alcanzará Dibu Martínez en la Selección Argentina ante Inglaterra

Quiénes son los arqueros con más partidos jugados en la Selección Argentina en Mundiales

La tabla histórica de guardametas nacionales cuenta con apellidos ilustres que han marcado las distintas épocas doradas del combinado albiceleste en la máxima competencia.

La nómina de arqueros argentinos en citas mundialistas tiene nombres muy importantes, pero ninguno llegó tan lejos en el conteo de juegos oficiales como los protagonistas de la era moderna. Detrás de Fillol y Martínez aparece el ya mencionado Chiquito Romero con 12 presencias, luego se ubica Nery Pumpido con 9 compromisos entre México 1986 e Italia 1990. Más abajo en el escalafón estadístico aparecen Sergio Goycochea y Antonio Roma con 6 partidos disputados, seguidos de cerca por Roberto Abbondanzieri y Daniel Carnevali con 5 cotejos. En total, 19 arqueros atajaron al menos algunos minutos defendiendo el arco argentino en alguna Copa del Mundo a lo largo de la historia.

Qué lugar ocupa Emiliano Martínez en la historia del fútbol argentino

El actual guardameta nacional reabre de forma constante el debate futbolístico gracias a sus impactantes números y títulos conseguidos en el plano internacional.

Dibu llega a esta marca como parte de una discusión que se replica en cada símbolo del fútbol argentino: su lugar en la historia al lado de Fillol y Pumpido, los dos grandes arqueros campeones del mundo. Con la gloria de Qatar 2022 ya ganada y esta campaña actual que le asegura al combinado nacional disputar al menos ocho partidos en el torneo, los números del marplatense empiezan a hablar solos en comparación con sus predecesores. Además, el partido ante Inglaterra también tiene otro significado para el marplatense, ya que vive allí desde pequeño y ahora le tocará enfrentar de forma directa al país que lo cobijó antes de transformarse en el guardián de la selección más exitosa de la historia reciente de Argentina.