La FIFA ya definió al árbitro de la final entre Argentina y España: quién es Slavko Vincic

La FIFA confirmó este jueves la designación del árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El encargado de impartir justicia en el partido que definirá al nuevo campeón será el esloveno Slavko Vincic.
La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El juez tiene un antecedente con la Albiceleste en Qatar 2022.
La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España. (Foto: Reuters)
La FIFA confirmó este jueves la designación del árbitro para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El encargado de impartir justicia en el partido que definirá al nuevo campeón será el esloveno Slavko Vincic.
El encuentro se disputará el domingo en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y marcará el cierre de la Copa del Mundo.
Vincic estará acompañado por sus compatriotas Tomás Klancnik y Andraz Kovacic como jueces asistentes. Además, el jordano Adham Makhadmeh fue designado como cuarto árbitro, mientras que Mohammad Alkalaf, también de Jordania, ocupará el rol de árbitro asistente de reserva.
El árbitro esloveno ya tiene un antecedente con la Selección argentina. Dirigió el debut de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022, cuando el equipo entonces conducido por Lionel Scaloni cayó 2-1 frente a Arabia Saudita.
El antecedente de Vincic con España muestra números positivos para el conjunto europeo. Bajo su arbitraje, la Selección española nunca perdió y acumula tres victorias y dos empates en cinco presentaciones. El partido más reciente fue el triunfo por 2 a 1 ante Francia, correspondiente a una semifinal de la Eurocopa.
Del lado español, el plantel volvió a entrenarse con la mira puesta en la final, aunque no todas fueron buenas noticias para el cuerpo técnico. Lamine Yamal realizó tareas diferenciadas por una molestia muscular, mientras que Pedro Porro también trabajó con cargas reducidas. De todos modos, en España confían en que ambos podrán estar disponibles para el encuentro decisivo frente a la Argentina.
Mientras tanto, la Selección argentina continúa con su preparación tras la clasificación obtenida en semifinales. El plantel se entrenó en Atlanta y, como ocurre habitualmente después de cada partido, los futbolistas que fueron titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que los jugadores con menos minutos sumaron una carga de trabajo más intensa en el campo.
La delegación argentina viajará en las próximas horas a Nueva Jersey, donde afrontará el partido decisivo frente al seleccionado español.
La final entre Argentina y España se jugará el próximo domingo 19 de julio.