La FIFA ya definió al árbitro de la final entre Argentina y España: quién es Slavko Vincic

El antecedente de Vincic con España muestra números positivos para el conjunto europeo. Bajo su arbitraje, la Selección española nunca perdió y acumula tres victorias y dos empates en cinco presentaciones. El partido más reciente fue el triunfo por 2 a 1 ante Francia, correspondiente a una semifinal de la Eurocopa.

Cómo llegan Argentina y España a la final

Del lado español, el plantel volvió a entrenarse con la mira puesta en la final, aunque no todas fueron buenas noticias para el cuerpo técnico. Lamine Yamal realizó tareas diferenciadas por una molestia muscular, mientras que Pedro Porro también trabajó con cargas reducidas. De todos modos, en España confían en que ambos podrán estar disponibles para el encuentro decisivo frente a la Argentina.

Mientras tanto, la Selección argentina continúa con su preparación tras la clasificación obtenida en semifinales. El plantel se entrenó en Atlanta y, como ocurre habitualmente después de cada partido, los futbolistas que fueron titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que los jugadores con menos minutos sumaron una carga de trabajo más intensa en el campo.

La delegación argentina viajará en las próximas horas a Nueva Jersey, donde afrontará el partido decisivo frente al seleccionado español.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La final entre Argentina y España se jugará el próximo domingo 19 de julio.