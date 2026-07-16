Fer Dente reveló la difícil decisión que tomó frente a la interna con Tomás Dente

Cuando Ángel de Brito quiso saber si alguna vez habían intentado sentarse a hablar sobre la situación, Fer eligió preservar la intimidad familiar. “Es que no quiero ni hablar ni cerca. Es algo muy privado”, respondió.

Más adelante, al ser consultado por los dichos de Tomás relacionados con un abuso, el actor fue contundente y volvió a remarcar su postura. “Es mi hermano. Es todo lo que voy a decir”, afirmó. Además, explicó por qué prefiere ser cuidadoso al referirse a un tema tan delicado. “Me da escalofríos, me parece un tema como hasta social, me siento un irresponsable hablando así de un tema que afecta a tantas personas”, manifestó.

De Brito también le preguntó por el momento en el que Fer decidió contar públicamente parte de su historia personal, especialmente tras la tapa que realizó para la revista Gente durante su participación en Bailando por un sueño. “Yo desde los 17 años sé cuál es mi identidad, o sea, si hay algo en lo que nos unimos todos los seres humanos es que nadie elige, nadie eligió cómo venir a este mundo. A mí me tocó de esa manera”, comenzó explicando.

El actor recordó que durante años buscó entender y procesar su propia historia hasta que pudo incorporarla como parte de su identidad. “Durante muchos años traté de ver cómo acomodaba eso en mi cabeza y mi corazón y en un momento pasó a ser parte de lo cotidiano, parte de mi historia”, contó.

También habló sobre aquella entrevista y explicó por qué decidió compartir públicamente su recorrido. “Y la verdad que en esa nota que hice con Seba Soldano que era casi cronológica y la verdad que yo a todo el mundo cuando le cuento cómo fue mi proceso de High School le cuento que aparte en el momento, a los 17 años, de estar cumpliendo mi sueño y demás, me cayó ese baldazo que fue tremendo y para mí es es mi historia”, relató.

En otro tramo de la charla, Fer se refirió a sus padres, quienes fallecieron cuando él era muy joven, y destacó el amor que siente por ambos más allá de las complejidades familiares que atravesaron. “Mis papás fallecieron muy jóvenes y la única lección que tengo de eso es que hay que ir bastante liviano por la vida”, expresó.

Con emoción, remarcó el lugar que ambos ocuparon en su vida y aclaró algunas interpretaciones que surgieron alrededor de sus declaraciones anteriores. “Mi mamá para mí era la luz de mis ojos, mi papá también, porque eso también lo quiero decir, ¿viste? Hoy lo hablaba con Guido y le digo: 'Guido, no es tan importante el tema como para que busquen los archivos, pero nunca dije que mi papá era un monstruo conmigo, siempre dije que ellos dos tenían un vínculo muy tóxico'”, explicó.

En ese sentido, destacó los recuerdos positivos que tiene de su infancia y el vínculo que pudo construir con ellos. “Mi papá me llevó a todas las clases de teatro, me esperaba, venía, estaba. Mi mamá ni hablar, obviamente tenía mucha más afinidad con ella, pero digo, yo también por suerte pude tener cerrar de una manera muy hermosa con los dos y los tengo los honro a los dos todos los días”, sostuvo.

Finalmente, al ser consultado por su padre biológico y por qué decidió no tener vínculo con él, Fer eligió cerrar el tema con una reflexión breve. “No, bueno, eso es otra cosa, imaginate, pobre hombre, el único que vive, no le vamos a complicar la vida. Ya está”, concluyó.

Qué contó Guido, el hermano de Tomás y Fer Dente

Guido Dente decidió romper el silencio y hablar públicamente sobre la fuerte interna entre sus hermanos Fer y Tomás Dente. “Estoy cansado”, expresó en diálogo con Intrusos (América TV), donde dio detalles de la tensión familiar que lo tiene harto.

Según relató Rodrigo Lussich, Guido se comunicó con él porque “quería limpiar la memoria de sus padres”. Explicó que más allá de la pelea entre sus hermanos -de la cual conoce detalles que prefiere no revelar-, lo que más lo enoja es cómo se habla de su familia. Además, aclaró un punto que considera fundamental: su padre se llamaba Giusseppe, no José.

“Él dice que se han metido en la cama de sus padres y de ser así, se meten en la suya”, contó Lussich sobre la charla con Guido. El conductor explicó que la disputa no le resulta indiferente, y recordó cómo reaccionó cuando se enteró de que Fernando era hijo de un sacerdote, fruto de una relación extramatrimonial de Ada: “Yo me vengué”. Ese episodio marcó un quiebre en la familia y expuso a su madre como “infiel”.

Guido, nacido en Italia y radicado luego en Milán, tomó la palabra con dureza: “Sé del odio que se tienen Tomás y Fernando, pero ya cuando tocan a mi mamá y mi papá yo salto como una ‘avespa’. La pelea de Fernando y Tomás yo la conozco en profundidad, sé el odio que se tienen ambos. Yo ya me cansé”.

“El papá que amó profundamente a Fernando fue mi papá y nunca supo que fue hijo de un sacerdote”, reveló. Y agregó: “Quiero dejar en claro el honor de mi mamá y mi papá. Hay una historia detrás mío que no la puedo contar porque me viene a buscar el FBI, porque yo me vengué en ese momento cuando vivía en Argentina. Me duelen las versiones cruzadas entre ellos. Yo no soy del palo, soy licenciado en marketing en comunicación. Pero si tocan a mis padres, personas fallecidas que no se pueden defender, ahí salto”.

El periodista también se refirió a Yanina Latorre: “Estoy muy dolido y muy enojado, porque Yanina Latorre inventó una historia de mi papá. Estoy enojado”.

Sobre sus vínculos familiares, Guido aclaró: “Tengo relación con Fernando, con Tomás y excelente relación con Lucas... Estoy podrido de que se fabule cosas de mi familia. La pelea de Tomás y Fernando tengo una teoría, pero no la sé. Quiero dejar en claro que mi papá no fue lo que dicen. Mi mamá fue una gran mamá. Fernando no puede decir nada de mi papá porque él tenía devoción por él”.

Finalmente, cerró con un mensaje contundente: “Estoy harto de que me traten como un pelotudo. Que se metan con mi sangre, estoy cansado”, y remató: “Me rompe las pelotas porque soy tan hijo como Tomás y Fernando”.