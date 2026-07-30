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Detuvieron a la ex funcionaria de Morón a la que le encontraron cocaína en su casa

Luna Ortigoza era buscada desde mayo tras el hallazgo de droga en un allanamiento en su vivienda. En el operativo incautaron 20 envoltorios, una balanza y dinero en efectivo.

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Detuvieron a la funcionaria de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa. (Foto: Policía bonaerense)

Detuvieron a la funcionaria de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa. (Foto: Policía bonaerense)

La Policía bonaerense detuvo a Luna Ortigoza, la exfuncionaria del Municipio de Morón investigada por una causa de narcotráfico, que permanecía prófuga desde el 22 de mayo. La mujer, de 27 años, fue localizada en un escondite de la localidad bonaerense de Merlo, donde además le secuestraron cocaína lista para la venta, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

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La captura fue realizada por efectivos de la División Operativa de Ejecución de Capturas de la provincia de Buenos Aires en una vivienda ubicada sobre la calle Miró al 1900, donde la sospechosa permanecía oculta para evitar ser detenida.

De acuerdo con la investigación, al momento del operativo los policías secuestraron 20 envoltorios de cocaína, una balanza de precisión y una suma de dinero en efectivo, elementos que refuerzan la causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Ortigoza era intensamente buscada desde que la Justicia ordenó su captura tras un allanamiento realizado en su domicilio, donde los investigadores habían encontrado medio kilo de cocaína, además de otros elementos de interés para la causa.

Al momento de la detención, le incautaron 20 envoltorios de cocaína, una balanza de precisión y dinero en efectivo. (Foto: Facebook / Policía Federal)

Al momento de la detención, le incautaron 20 envoltorios de cocaína, una balanza de precisión y dinero en efectivo. (Foto: Facebook / Policía Federal)

A partir de ese procedimiento quedó imputada por presunta venta de drogas y tenencia ilegal de arma de fuego. Sin embargo, cuando los efectivos fueron a detenerla ya no se encontraba en el lugar y permaneció prófuga durante más de dos meses.

La investigación está a cargo de la UFI N°9 del Departamento Judicial Morón, encabezada por el fiscal Emiliano Hugo Rodríguez Reggiani, con intervención del Juzgado de Garantías N°1, a cargo de la jueza Laura Pinto.

Quién es Luna Ortigoza, la exfuncionaria detenida

Ortigoza había ingresado al Municipio de Morón en febrero de 2020, pocos días antes del inicio de la pandemia. Posteriormente, el 19 de junio de 2025, fue designada como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, cargo que desempeñó hasta que estalló el escándalo judicial.

Tras conocerse el resultado del allanamiento y la investigación en su contra, el intendente Lucas Ghi resolvió apartarla inmediatamente de sus funciones.

Qué dijo el intendente Lucas Ghi tras el escándalo

Luego de que se conociera la causa judicial, el jefe comunal aseguró que el municipio colaboraría con la investigación. "Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia", afirmó.

Ghi también expresó su sorpresa por el caso y remarcó que era el principal interesado en que se esclarezcan los hechos. "Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado", sostuvo, aunque aclaró que Ortigoza había ingresado al municipio durante la gestión anterior.

Además, explicó que la decisión de removerla fue inmediata una vez que tomó conocimiento de la investigación. "Recibimos denuncias anónimas y las volcamos a la UFI. Desde que nos enteramos dejó de ser funcionaria. Nunca había mostrado nada raro, pero cuando conocimos esta situación no vacilamos ni un segundo", señaló.

El intendente agregó que la exfuncionaria contaba con formación específica para desempeñarse en el área de Género y sostuvo que el municipio no tenía elementos previos que hicieran sospechar sobre actividades ilícitas en su vida privada.

En pocas palabras

  • Detienen a Luna Ortigoza: La ex funcionaria de Morón, buscada por narcotráfico, fue capturada en Merlo.
  • Hallazgo en su domicilio: Se incautaron 20 envoltorios de cocaína, balanza y dinero en efectivo.
  • Investigación en curso: El fiscal Emiliano Rodríguez Reggiani y la jueza Laura Pinto lideran la causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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