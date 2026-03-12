Franco Colapinto anticipó un GP de China difícil y alertó por los problemas en las largadas de la Fórmula 1: "Va a ser..."

Qué ocurrió con Colapinto en la largada del GP de Australia

Durante la salida del Gran Premio de Australia, Colapinto debió reaccionar en una fracción de segundo para evitar un accidente. El piloto neozelandés Liam Lawson no logró arrancar correctamente desde el octavo lugar de la parrilla y su auto quedó prácticamente detenido en medio de la pista.

Colapinto, que partía desde la 16ª posición, se encontró con el monoplaza a más de 200 kilómetros por hora y consiguió esquivarlo con una maniobra que evitó el impacto.

Al revisar luego las imágenes, el propio piloto reconoció que la situación fue aún más ajustada de lo que había percibido en el momento. “Cuando empecé a ver las cámaras a bordo después de la carrera, estuvo incluso más cerca de lo que pensaba. Incluso más complicado”, explicó ante los medios presentes en el paddock.

Por qué hay problemas en las largadas de la Fórmula 1

El piloto argentino también profundizó sobre una problemática que, según explicó, afecta actualmente a varios equipos de la categoría. De acuerdo con su análisis, las largadas están mostrando una inconsistencia que sorprende incluso a los propios pilotos.

“En general son cosas que esperábamos que pasaran y que sabíamos que estaban ahí, problemas que todos los equipos estaban teniendo”, señaló.

Según detalló, una de las dificultades radica en que los resultados pueden cambiar incluso cuando se repite el mismo procedimiento de salida. “Quizás hacés una gran largada una vez y luego vas a la siguiente sesión, hacés exactamente el mismo procedimiento y tenés la peor largada de tu vida”, explicó.

Además, remarcó que muchas veces ni siquiera los pilotos pueden anticipar cuándo aparecerá el inconveniente. “Básicamente es algo que a veces es muy difícil para nosotros entender por qué sucede o saberlo antes de hacer realmente la largada”, agregó.

Qué solución se analiza para evitar accidentes en las salidas

En el paddock de la Fórmula 1 comenzó a surgir una propuesta para intentar reducir los riesgos en las largadas. Una de las alternativas que se analizan es implementar un sistema similar al de la NASCAR, con un “spotter” que pueda guiar a los pilotos en ese momento crítico de la carrera.

Colapinto no descartó esa posibilidad. “Quizá no sería una mala opción, al menos para las largadas”, reconoció.

De todos modos, el piloto argentino consideró que la situación podría mejorar con el paso de las carreras, a medida que los equipos perfeccionen los procedimientos y los sistemas de salida.

“Creo que naturalmente todos van a mejorar en eso. El procedimiento y los sistemas van a mejorar y eso va a ser útil”, sostuvo. Sin embargo, también advirtió que mientras esos ajustes no lleguen, las largadas pueden seguir representando un riesgo. “Yo tuve suerte de poder evitarlo, pero si ocurre cada fin de semana, en algún momento va a atrapar a alguien y podríamos terminar en una mala situación para todos”, concluyó.