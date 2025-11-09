El desesperado pedido de auxilio de un nene para evitar el femicidio de su mamá: "Mi papá quiere..."

Cuando los efectivos llegaron, se encontraron con la mujer herida, todavía bajo el impacto de lo ocurrido. El hombre seguía alterado, aunque ya no tenía retenida a su pareja. La Policía ingresó y procedió a detenerlo. En la vivienda secuestraron dos cuchillas que habrían sido utilizadas durante el ataque.

La mujer fue asistida en el lugar y luego acompañada para recibir atención médica y contención psicológica. El menor también quedó bajo resguardo, acompañado por personal especializado debido al impacto emocional vivido.

Para preservar la identidad de ambos, no se difundieron sus nombres ni datos personales.

Pedido de protección y medidas judiciales

La víctima solicitó de inmediato una exclusión del hogar para su pareja agresora y una restricción de acercamiento, medidas fundamentales para evitar nuevos episodios mientras avanza la investigación. Ambas solicitudes ya comenzaron a tramitarse en el ámbito judicial.

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, quedó a cargo de la causa. El hombre fue imputado por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, y trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras continúa la investigación.