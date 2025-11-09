En vivo Radio La Red
El desesperado pedido de auxilio de un nene para evitar el femicidio de su mamá: "Mi papá quiere..."

Tras el rápido accionar del hijo, los agentes pudieron llegar a la casa donde ocurría el ataque, poner a resguardo a la mujer y detener al agresor.

Un estremecedor episodio de violencia de género conmocionó a vecinos del barrio Parque Palermo, en Mar del Plata. Un niño logró escapar de su casa y pedir ayuda desesperadamente para salvar a su madre, quien era atacada por su padre con un cuchillo. Su pedido de auxilio fue determinante para evitar un desenlace trágico: gracias a su rápida reacción y a la intervención policial, la mujer sobrevivió y hoy se encuentra bajo protección.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado, en una vivienda ubicada en las calles Labardén y Benito Lynch. De acuerdo con fuentes policiales consultadas, todo comenzó tras una fuerte discusión entre el hombre, de 40 años, y su pareja, una mujer de 37. En medio del conflicto, el agresor tomó un cuchillo de cabo de hueso y madera, con una hoja de más de 20 centímetros, y se abalanzó sobre la mujer. La tiró al piso y presionó la hoja contra su cuello. El corte fue superficial, pero la escena marcó para siempre a quienes estuvieron presentes.

El hijo de la pareja presenció el ataque. Sin tiempo para entender del todo lo que ocurría, reaccionó por instinto: salió corriendo de la casa, llorando y en estado de shock. Caminó varias cuadras buscando ayuda hasta que se encontró con un patrullero de la subcomisaría Parque Hermoso.

“¡Mi papá quiere matar a mi mamá!”, gritó el nene mientras agitaba los brazos y lloraba desconsoladamente. Los policías que estaban en el móvil lo escucharon, lo contuvieron y lo acompañaron de inmediato de regreso al domicilio familiar.

Cuando los efectivos llegaron, se encontraron con la mujer herida, todavía bajo el impacto de lo ocurrido. El hombre seguía alterado, aunque ya no tenía retenida a su pareja. La Policía ingresó y procedió a detenerlo. En la vivienda secuestraron dos cuchillas que habrían sido utilizadas durante el ataque.

La mujer fue asistida en el lugar y luego acompañada para recibir atención médica y contención psicológica. El menor también quedó bajo resguardo, acompañado por personal especializado debido al impacto emocional vivido.

Para preservar la identidad de ambos, no se difundieron sus nombres ni datos personales.

Pedido de protección y medidas judiciales

La víctima solicitó de inmediato una exclusión del hogar para su pareja agresora y una restricción de acercamiento, medidas fundamentales para evitar nuevos episodios mientras avanza la investigación. Ambas solicitudes ya comenzaron a tramitarse en el ámbito judicial.

La fiscal de Flagrancia, Mariana Baqueiro, quedó a cargo de la causa. El hombre fue imputado por amenazas calificadas y lesiones agravadas en contexto de violencia de género, y trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras continúa la investigación.

