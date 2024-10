La humorada de Colapinto que puede generarle un llamado de atención por parte de Williams

"Espero que no se fundan comprando estas boludeces. Me hacen calentar, bol...porque Williams le pone un precio que no lo puede comprar ni Cristiano Ronaldo". Con su estilo desenfadado o sin límites, propios de su edad y de su personalidad, Franco Colapinto expresó con claridad en una entrevista qué le pareció la decisión de su equipo de vender merchandising con el piloto argentino.