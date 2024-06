La INCREÍBLE revelación de Messi sobre la final del Mundial de Qatar 2022: "No..."

"Por ahora no la vi. Capaz que más adelante, en algún momento. Mis recuerdos están todos acá (se señala la cabeza) y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla", reveló el astro argentino.

Refiriéndose a la última jugada de Emiliano Martínez en esa final, Messi recordó: "No la viví de la manera que la vivió la mayoría, porque fue una jugada tan rápida. Yo por ahí estaba lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de Lautaro. Entonces no la sufrí de la manera que la sufrieron todos". Además, expresó: "Obviamente, la vi después repetida mil veces. Te van apareciendo y a los días de haber sido campeones, mucho más. Miraba repeticiones de un montón de jugadas, pero del partido, de los 90 minutos, de la prórroga, penales y todo eso, no"

Messi también contó que le da vergüenza verse en videos o entrevistas, aunque a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, les encanta buscar contenido sobre él. "Después de algún entrenamiento, algún partido, de cuando estamos con la Selección que mucho mirándonos entre nosotros también, lo que sube uno, lo que sube el otro. Ahí sí, ahí se aparece mucho. En TikTok también, goles viejos. Me queda también de que me miran Thiago o Mateo, que me buscan mucho más ellos, y ven videos y por ahí si me aparece", contó.

"Hay cosas que están buenas, pero cuando son goles y jugadas, eso ya no. La verdad es que nunca me gustó verme, ni jugando ni entrevista. Como me da cosa, me da vergüenza, no sé, nunca me vi. Pero hay cosas, cuando son armadas, así, de este tipo, con música o tiene algún significado especial, está bueno", concluyó el mejor jugador del mundo.