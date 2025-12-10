En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Manuel Adorni
Casa Rosada

El Gobierno espera que Milei vuelva de Oslo para enviar la reforma laboral al Congreso y no descarta extender extraordinarias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que tiene en su celular el proyecto terminado de Reforma Laboral. El Gobierno admite que puede sufrir cambios y niega una ruptura con la CGT. En cambio, posterga la discusión por la Reforma Tributaria y la baja de impuestos para febrero.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Jefe de Gabinete

Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: Captura de pantalla.

El Gobierno demoró el envío a sesiones extraordinarias del proyecto de Reforma Laboral porque espera hacerlo este jueves cuando regrese el presidente Javier Milei, de su viaje relámpago a Noruega para la entrega del Premio Nobel a Corina Machado.

Leé también Adorni oficializó los cambios en el organigrama del gabinete
Manuel Adorni aprobó el nuevo organigrama del Gabinete con más cambios, como había adelantado A24.com. Foto: Casa Rosada

“El proyecto de Reforma Laboral está terminado y lo tengo yo en mi celular, para mandarlo mañana”, dijo el jefe de Gabinete y vocero del Gobierno, Manuel Adorni. La estrategia del Gobierno es que empiece a debatirse en comisión del Senado, donde Patricia Bullrich -ahora jefa de bloque oficialista- lleva adelante las negociaciones con la oposición para conseguir apoyo a la “modernización laboral”.

En su primera conferencia de prensa desde que asumió como jefe de Gabinete, Adorni admitió, ante la consulta de A24.com, que el Gobierno analiza “extender hasta los primeros días de enero” las extraordinarias en caso de que no se consigan los consensos en diciembre.

“No hay una decisión tomada en caso de que por una cuestión de tiempos no se llegue”, aclaró. “Podemos hacer una extensión o retomar a mediados de enero. Pero tampoco depende de nosotros, sino de lo que marca la técnica legislativa”, explicó Adorni, sobre las estrategias que analiza la Casa Rosada para los debates que se vienen.

Adorni confirmó que se posterga el debate de la reforma tributaria para febrero

El Gobierno decidió a último momento demorar la presentación del proyecto de reforma tributaria para debatirlo después del presupuesto 2026 y de la reforma laboral. Por eso, Adorni confirmó a A24.com que el texto está demorado y será enviado a sesiones extraordinarias recién en febrero.

Aunque algunos temas tributarios están incluidos en la reforma laboral —la reducción de aportes— el grueso del texto de los cambios impositivos se pasarán para febrero. Eso solamente "en caso de existir", dijo Adorni. No pudo confirmarlo.

“Nosotros, como pasó con (el anuncio de baja de) las retenciones (al campo) hace 48 hs, la línea va a ser siempre bajando impuestos”, aclaró Adorni. “Depende de cuántos recursos uno disponga para seguir bajando impuestos, pero la línea va a ser esa”, prometió.

¿Ruptura con la CGT?

Manuel Adorni volvió a reunir al Consejo de Mayo pero crece la polémica con la CGT que no avaló el proyecto de Reforma Laboral. Foto Presidencia.

En otro punto de la conferencia, Adorni negó que se haya roto la relación con la CGT, al remarcar que el representante de la central sindical en el Consejo de Mayo fue el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez.

Además aclaró que tras enviar el proyecto de Reforma Laboral este jueves al Congreso, el Gobierno lo que hará es someterlo al debate, y admite que puede sufrir modificaciones.

Adorni reconoció que el texto del actual proyecto no incluye la eliminación de los aportes obligatorios a las obras sociales de parte de los trabajadores, aunque no descartó que ese tema sea parte de una segunda reforma laboral que el Gobierno podría enviar más adelante.

“Las modificaciones que se vayan a hacer van a ser parte de una segunda ley de reforma sindical, pero en este momento no habría modificaciones, los aportes son obligatorios, en principio no va a haber modificaciones”, aclaró.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Manuel Adorni Reforma laboral CGT Congreso
Notas relacionadas
Manuel Adorni presentó el informe final del Consejo de Mayo en la Casa Rosada
Se reúne el Consejo de Mayo y definen la estrategia parlamentaria para aprobar las reformas que Milei envió a extraordinarias
A 40 años del histórico juicio a las Juntas, Milei designó formalmente a un militar al frente de Defensa

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar