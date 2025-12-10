Milei paga $480.000 antes de Navidad: quiénes lo cobran y qué incluye el monto

La PUAM garantiza un ingreso mensual que equivale al 80% de la jubilación mínima, con cobertura médica de PAMI incluida y con acceso a todos los refuerzos y bonos extraordinarios que ANSES disponga. Esto la convierte en una herramienta central para la protección económica de adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

A diferencia de otros programas sociales, la PUAM no requiere aportes previos, aunque sí exige cumplir con ciertas condiciones:

Tener 65 años o más .

Ser argentino o residente legal por al menos 10 años.

No cobrar ninguna jubilación o pensión contributiva.

Mantener los datos personales actualizados en ANSES.

Quienes ya tienen la PUAM no deben hacer ningún trámite adicional para recibir el refuerzo de diciembre: el depósito se acredita de manera automática según el calendario oficial.

Cuánto cobra la PUAM en diciembre: aumento, bono y aguinaldo

El cierre de 2025 llegó con una combinación excepcional para los titulares de la PUAM. Con el último aumento del año, la prestación básica quedó fijada en $272.703,67. A esto se le suman dos componentes clave:

Bono extraordinario: $70.000

Tal como se implementó en meses anteriores, ANSES confirmó el pago de un bono de $70.000 para quienes cobran el haber mínimo y para titulares de la PUAM, siempre y cuando se ubiquen dentro del tope establecido por el organismo.

Este refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto inflacionario sostenido.

Aguinaldo: $136.351,84

Como cada diciembre, a la PUAM se le adiciona el medio aguinaldo, equivalente al 50% del haber más alto percibido en el semestre.

En este caso, el monto asciende a $136.351,84, lo que representa un incremento sustancial en el ingreso del mes.

Total a cobrar en diciembre: $479.055,51

Sumando todos los conceptos:

PUAM básica: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $136.351,84

Total: $479.055,51

El depósito se realiza en una única fecha según la terminación del DNI, sin necesidad de trámites adicionales.

PUAM_Anses

Por qué este refuerzo es clave para miles de adultos mayores

La PUAM alcanzó un rol fundamental dentro del sistema de protección social argentino. Para muchos de sus titulares, este ingreso representa la única fuente estable de sostenimiento, y diciembre es históricamente un mes de mayores gastos por aumentos estacionales, medicación, alimentos, transporte y compromisos familiares.

El refuerzo de $479.055,51 llega en plena aceleración del consumo de fin de año y se suma a otras medidas vigentes, como la cobertura de PAMI y la tarjeta alimentaria para mayores en algunos municipios.

Además, la PUAM sigue otorgando:

Acceso al programa de medicamentos esenciales .

Descuentos en supermercados, farmacias y transporte.

La posibilidad de acceder a créditos ANSES cuando el organismo habilita nuevas líneas.

Calendario de pagos ANSES diciembre 2025

ANSES confirmó el calendario completo para jubilaciones, pensiones, PUAM y otras prestaciones, organizado según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Cómo saber cuánto cobro exactamente en ANSES

Los titulares pueden consultar el detalle del depósito desde:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La app Mi Argentina .

La línea 130 (ANSES).

El recibo digital de haberes disponible en el sitio oficial.

Allí figuran discriminados la PUAM, el bono extraordinario, el aguinaldo y cualquier otro concepto adicional.

¿Se necesita hacer algún trámite para cobrar el refuerzo?

No. Tanto el aumento como el bono y el aguinaldo se depositan de forma automática. Sin embargo, es importante mantener actualizados los datos personales y familiares en ANSES para evitar demoras o inconsistencias.

No se exige reinscripción, renovación ni presentación de documentación adicional.

¿La PUAM seguirá aumentando en 2026?

Sí. Según la última normativa vigente, la PUAM se actualizará bajo la nueva fórmula basada en movilidad, la misma que rige para todas las prestaciones previsionales.

Esto significa que, durante 2026, la PUAM tendrá ajustes periódicos en línea con la evolución de los índices oficiales y las decisiones del Gobierno nacional.