Decreto 1006: el recurso legal que podría permitirle a Julián Álvarez irse al Barcelona

Un auténtico escándalo se adueñó de la escena en LaLiga de España con posturas inflexible por parte de todos los involucrados. La tensión entre Julián Álvarez y la dirigencia del Atlético de Madrid escaló a niveles insostenibles en las últimas horas: el delantero argentino no se presentó a entrenar por tercer día consecutivo y el club colchonero mantiene su negativa rotunda de venderlo al Barcelona. De acuerdo a los informes brindados por la institución, la ausencia del atacante responde a una "indisposición", aunque la situación también se adjudica al complejo momento anímico que reconoció el propio futbolista.