Decreto 1006: el recurso legal que podría permitirle a Julián Álvarez irse al Barcelona

Qué dijo Diego Simeone sobre la ausencia de Julián Álvarez

En medio del revuelo mediático y judicial, Diego Simeone se pronunció en conferencia de prensa tras confirmarse la tercera falta consecutiva del atacante a los entrenamientos. El entrenador argentino optó por esquivar la polémica directa y alinearse con la dirigencia: “Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder”, afirmó el Cholo.

Asimismo, el director técnico del Colchonero dejó en claro cuál es su enfoque de cara a los compromisos del equipo y confirmó la baja del delantero para el fin de semana. “Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros. Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, concluyó Simeone.