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Decreto 1006: el recurso legal que podría permitirle a Julián Álvarez irse al Barcelona

Una alternativa legal en España podría permitirle a Julián Álvarez romper su contrato con Atlético de Madrid e ir al Barcelona. Los detalles.

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Decreto 1006: el recurso legal que podría permitirle a Julián Álvarez irse al Barcelona

Un auténtico escándalo se adueñó de la escena en LaLiga de España con posturas inflexible por parte de todos los involucrados. La tensión entre Julián Álvarez y la dirigencia del Atlético de Madrid escaló a niveles insostenibles en las últimas horas: el delantero argentino no se presentó a entrenar por tercer día consecutivo y el club colchonero mantiene su negativa rotunda de venderlo al Barcelona. De acuerdo a los informes brindados por la institución, la ausencia del atacante responde a una "indisposición", aunque la situación también se adjudica al complejo momento anímico que reconoció el propio futbolista.

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Frente a este callejón sin salida, en España trascendió que existe una alternativa extrema para destrabar el conflicto. Según detalló el medio catalán Mundo Deportivo, una grieta legal permitiría a Julián Álvarez acudir a la justicia española para romper su contrato de forma unilateral, amparándose en el Real Decreto 1006, la normativa que regula de manera específica la relación laboral de los deportistas profesionales en ese país.

Cómo funciona el Real Decreto 1006 para desvincular a un futbolista en España

La clave de este instrumento jurídico radica en su artículo 16, el cual estipula que “la extinción del contrato por voluntad del deportista profesional, sin causa imputable al club, dará a este derecho, en su caso, a una indemnización”. En ausencia de un acuerdo previo entre las partes, dicha suma es fijada directamente por la jurisdicción laboral, considerando las circunstancias deportivas, los perjuicios ocasionados a la entidad, los motivos de la ruptura y los elementos que el jugador considere estimables.

En caso de ejecutarse esta vía, la justicia determinaría un monto indemnizatorio considerablemente menor a los 490 millones de euros fijados en la cláusula de rescisión de Julián. De concretarse luego la llegada del delantero al Barcelona, la entidad culé asumiría la responsabilidad del pago, ya que la ley especifica que si el deportista contrata sus servicios con otro club en el plazo de un año, este será responsable subsidiario de las obligaciones pecuniarias. Sin embargo, por el momento no hay certezas de que el atacante decida accionar esta maniobra jurídica, ni de que el Barcelona acepte abonar ese monto en un solo pago, dado que la oferta formal enviada al Atlético de Madrid contemplaba un plan de pago financiado en nueve plazos.

Qué dijo Diego Simeone sobre la ausencia de Julián Álvarez

En medio del revuelo mediático y judicial, Diego Simeone se pronunció en conferencia de prensa tras confirmarse la tercera falta consecutiva del atacante a los entrenamientos. El entrenador argentino optó por esquivar la polémica directa y alinearse con la dirigencia: “Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder”, afirmó el Cholo.

Asimismo, el director técnico del Colchonero dejó en claro cuál es su enfoque de cara a los compromisos del equipo y confirmó la baja del delantero para el fin de semana. “Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros. Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, concluyó Simeone.

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