Los beneficiarios de ANSES podrán acceder en octubre a un pago único de $408.616. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, una prestación que acompaña a las familias en un proceso que implica gastos extraordinarios.
ANSES confirmó el pago único de $408.616 destinado a familias con adopciones registradas. Conocé los requisitos, quiénes pueden cobrarlo y cómo realizar el trámite paso a paso durante octubre 2025.
ANSES extra confirmado: paso a paso para solicitar el pago único de $408.616
El beneficio está disponible para trabajadores registrados, beneficiarios de asignaciones y pensionados que cumplan con los topes de ingresos establecidos. ANSES también mantiene vigentes otras APU, como la de Nacimiento y Matrimonio, aunque con montos menores.
El trámite puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES o presencialmente en oficinas con turno previo. El pago se acredita por única vez y directamente en la cuenta bancaria del solicitante.
La Asignación de Pago Único (APU) es una prestación social destinada a acompañar a las familias en momentos especiales. Se otorga una sola vez y cuenta con tres variantes:
APU por Matrimonio: $68.341.
APU por Nacimiento: $102.330.
APU por Adopción: $408.616.
El monto más alto corresponde a la adopción, ya que busca cubrir los gastos adicionales que surgen en este proceso.
El pago de $408.616 por adopción está dirigido a familias que tengan sentencia judicial y no superen los límites de ingresos establecidos por ANSES:
Persona sola: hasta $2.403.613 de ingresos.
Grupo familiar: hasta $4.807.226 de ingresos.
Pueden acceder:
Trabajadores en relación de dependencia.
Beneficiarios de ART, Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
Trabajadores por temporada o rurales.
Titulares de AUH, AUE o Asignación por Hijo con Discapacidad.
Existen dos formas de solicitar el beneficio:
Online en Mi ANSES:
Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Seleccionar “Asignaciones de Pago Único”.
Elegir la opción Adopción.
Completar los datos requeridos y adjuntar la sentencia.
Enviar la solicitud y esperar confirmación.
Presencial en oficinas de ANSES:
Solicitar un turno previo.
Presentar DNI, sentencia de adopción y comprobantes de ingresos.
Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta bancaria del beneficiario.
Además de la APU por Adopción, los montos actualizados de otras prestaciones únicas son:
ANSES actualiza estas cifras de manera periódica, por lo que se recomienda verificar cada mes los valores antes de iniciar el trámite.
Revisar que los ingresos no superen los topes vigentes.
Mantener actualizados los datos personales y bancarios en Mi ANSES.
Contar con la sentencia de adopción al momento de iniciar la solicitud.
Consultar el estado del trámite en la plataforma o llamando al 130.