ANSES extra confirmado: paso a paso para solicitar el pago único de $408.616

La Asignación de Pago Único (APU) es una prestación social destinada a acompañar a las familias en momentos especiales. Se otorga una sola vez y cuenta con tres variantes:

APU por Matrimonio: $68.341.

APU por Nacimiento: $102.330.

APU por Adopción: $408.616.

El monto más alto corresponde a la adopción, ya que busca cubrir los gastos adicionales que surgen en este proceso.

¿Quiénes pueden cobrar los $408.616 por adopción?

El pago de $408.616 por adopción está dirigido a familias que tengan sentencia judicial y no superen los límites de ingresos establecidos por ANSES:

Persona sola: hasta $2.403.613 de ingresos.

Grupo familiar: hasta $4.807.226 de ingresos.

Pueden acceder:

Trabajadores en relación de dependencia.

Beneficiarios de ART, Prestación por Desempleo o Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Trabajadores por temporada o rurales.

Titulares de AUH, AUE o Asignación por Hijo con Discapacidad.

¿Cómo tramitar la APU por adopción paso a paso?

Existen dos formas de solicitar el beneficio:

Online en Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar “Asignaciones de Pago Único”.

Elegir la opción Adopción.

Completar los datos requeridos y adjuntar la sentencia.

Enviar la solicitud y esperar confirmación.

Presencial en oficinas de ANSES:

Solicitar un turno previo.

Presentar DNI, sentencia de adopción y comprobantes de ingresos.

Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta bancaria del beneficiario.

¿Qué otros montos de APU están vigentes en octubre 2025?

Además de la APU por Adopción, los montos actualizados de otras prestaciones únicas son:

Nacimiento: $102.330.

Matrimonio: $68.341.

ANSES actualiza estas cifras de manera periódica, por lo que se recomienda verificar cada mes los valores antes de iniciar el trámite.

Consejos para cobrar la APU sin demoras