Deportes
Gallardo
River
FÚTBOL

La inesperada decisión de Marcelo Gallardo en medio de una semana complicada para River

Después de la eliminación en la Copa Libertadores y el malestar del público tras la derrota ante Riestra, Marcelo Gallardo tomó una inesperada determinación que sorprende a todo River.

La inesperada decisión de Marcelo Gallardo en medio de una semana complicada para River

El clima en River cambió por completo en apenas una semana. La eliminación de la Copa Libertadores frente a Palmeiras desató frustración en los hinchas, pero la caída posterior ante Riestra en el Monumental transformó el fastidio en enojo abierto. Silbidos, insultos y señales de impaciencia marcaron el cierre del último partido.

Leé también La racha negativa que River alcanzó tras la dura derrota ante Riestra y que preocupa a los hinchas
Foto: Fotobaires
MARCELOGALLARDO

Con el equipo fuera del principal objetivo del año y con el apoyo popular en jaque, Marcelo Gallardo activó una medida poco habitual: concentrar a todo el plantel —incluidos los lesionados— desde el miércoles hasta el domingo. El Muñeco busca blindar al grupo y recuperar la unidad antes de dos partidos que pueden definir el rumbo del semestre.

Cómo será el operativo de concentración total que dispuso Gallardo

El plantel se reunirá este miércoles al mediodía en el Hotel Sofitel de Cardales, donde almorzarán y realizarán el primer entrenamiento del operativo. Desde allí, los jugadores convocados viajarán en micro a Rosario para enfrentar a Racing el jueves por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Pero la concentración no se corta después del partido. Tras el encuentro, River volverá esa misma noche a Cardales para pasar allí el viernes completo, con entrenamiento incluido. El sábado repetirán la rutina y, por la tarde, volverán a emprender viaje rumbo a Rosario. El domingo, el rival será Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura. Luego del partido, el regreso será nuevamente en micro hacia Buenos Aires.

El cronograma completo refleja la intención del DT de mantener a todos bajo un mismo techo, sin dispersión, sin filtraciones y, sobre todo, sin distracciones.

Cronograma de River en una semana clave

  • Miércoles 1° de octubre: Almuerzo, práctica y viaje a Rosario.

  • Jueves 2: Partido vs. Racing y regreso a Cardales.

  • Viernes 3: Entrenamiento en el hotel.

  • Sábado 4: Nueva práctica y segundo viaje a Rosario.

  • Domingo 5: Partido vs. Rosario Central y vuelta a Buenos Aires.

    Todos los viajes serán en micro.

Qué busca Gallardo con esta decisión

El objetivo es claro: reconstruir el espíritu competitivo del grupo y aislarlos del ruido externo. Tras la caída ante Riestra, jugadores y cuerpo técnico sintieron el impacto de los insultos, algo poco frecuente en la era Gallardo. El Muñeco entiende que no puede haber margen de error en esta doble visita a Rosario. Una derrota ante Racing podría encender alarmas mayores, y otro tropiezo ante Central podría empujar al equipo a una crisis de la que sería difícil salir.

Por eso, la medida no solo es táctica sino emocional. Aislarse, convivir, hablar puertas adentro y recuperar el sentido de pertenencia. River no puede permitirse otro golpe. En silencio, Gallardo apuesta al encierro como forma de resistencia y reconstrucción.

