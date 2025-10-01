La inesperada decisión de Marcelo Gallardo en medio de una semana complicada para River

Pero la concentración no se corta después del partido. Tras el encuentro, River volverá esa misma noche a Cardales para pasar allí el viernes completo, con entrenamiento incluido. El sábado repetirán la rutina y, por la tarde, volverán a emprender viaje rumbo a Rosario. El domingo, el rival será Rosario Central por la fecha 11 del Torneo Clausura. Luego del partido, el regreso será nuevamente en micro hacia Buenos Aires.

El cronograma completo refleja la intención del DT de mantener a todos bajo un mismo techo, sin dispersión, sin filtraciones y, sobre todo, sin distracciones.

Cronograma de River en una semana clave

Miércoles 1° de octubre: Almuerzo, práctica y viaje a Rosario.

Jueves 2: Partido vs. Racing y regreso a Cardales.

Viernes 3: Entrenamiento en el hotel.

Sábado 4: Nueva práctica y segundo viaje a Rosario.

Domingo 5: Partido vs. Rosario Central y vuelta a Buenos Aires. Todos los viajes serán en micro.

Qué busca Gallardo con esta decisión

El objetivo es claro: reconstruir el espíritu competitivo del grupo y aislarlos del ruido externo. Tras la caída ante Riestra, jugadores y cuerpo técnico sintieron el impacto de los insultos, algo poco frecuente en la era Gallardo. El Muñeco entiende que no puede haber margen de error en esta doble visita a Rosario. Una derrota ante Racing podría encender alarmas mayores, y otro tropiezo ante Central podría empujar al equipo a una crisis de la que sería difícil salir.

Por eso, la medida no solo es táctica sino emocional. Aislarse, convivir, hablar puertas adentro y recuperar el sentido de pertenencia. River no puede permitirse otro golpe. En silencio, Gallardo apuesta al encierro como forma de resistencia y reconstrucción.