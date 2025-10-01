En vivo Radio La Red
El tremendo historial de Marcos Rojo contra River que enciende la ilusión de Racing en la Copa Argentina

Marcos Rojo llegó como refuerzo estrella y ahora afronta su primer gran examen con la camiseta de Racing: volver a imponerse ante un River.

Racing y River volverán a enfrentarse este jueves en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, y todas las miradas estarán puestas en un protagonista especial: Marcos Rojo. El experimentado defensor, flamante refuerzo de la Academia, se cruzará nuevamente con un viejo conocido. Y sus números invitan al optimismo en Avellaneda.

image

Rojo disputó 11 partidos oficiales contra River a lo largo de su carrera. El saldo es contundente: siete victorias, un empate y apenas tres derrotas. Dos de esos encuentros los jugó con Estudiantes de La Plata, mientras que el resto fueron con la camiseta de Boca, donde se transformó en un emblema en los Superclásicos. Su último cruce se dio en abril de este año, vistiendo los colores del Xeneize, con derrota 2-1 en el Monumental.

Pero más allá del registro estadístico, lo que más se recuerda de Rojo ante River son los duelos calientes. Dos veces terminó expulsado frente al Millonario: octubre de 2021 por doble amarilla y septiembre de 2022 con roja directa. Aquella infracción sobre Nicolás De la Cruz, en pleno Monumental, aún es tema de conversación entre los hinchas. También quedó en la memoria aquella patada a Julián Álvarez en un cruce por Copa Argentina.

Lejos de intimidarse ante el rival de turno, Rojo suele agrandarse en este tipo de contextos. Esa personalidad es, justamente, lo que Racing buscó al contratarlo. El defensor lleva apenas dos partidos disputados con la Academia —la serie ante Peñarol por Copa Libertadores— y todavía no pudo debutar en el fútbol local por suspensión. Ante River tendrá su primer gran examen nacional con la camiseta celeste y blanca.

Por qué Marcos Rojo es clave para Racing frente a River

Gustavo Costas sabe que se enfrentará a uno de los ataques más potentes del continente y no puede darse el lujo de errores. River domina desde la posesión, presiona alto y ataca con mucha gente. Para frenar eso, Rojo aporta tres elementos que la defensa de Racing necesitaba con urgencia:

  • Jerarquía en duelos individuales, especialmente en el juego aéreo.

  • Liderazgo emocional, vital en un partido de eliminación directa.

  • Experiencia en este tipo de escenarios, donde el clima suele pesar tanto como lo futbolístico.

En Avellaneda lo ven como algo más que un refuerzo. Es una figura capaz de contagiar carácter. No es casual que el plantel haya cambiado el tono desde su llegada: más intensidad en los trabajos, mayor comunicación en el fondo y un mensaje claro hacia adentro: “Con Rojo, nos animamos a más”.

Puede Racing aprovechar el pasado de Rojo para sacar ventaja

Si bien el historial no garantiza nada, suele tener incidencia en la confianza de los protagonistas. Rojo ya sabe lo que es plantarse ante River y salir ganador. Y sus compañeros lo saben.

En un duelo mano a mano, donde el mínimo detalle puede definir una clasificación, la presencia de un futbolista habituado a las batallas grandes puede marcar la diferencia.

Este jueves, Racing saldrá a buscar las semifinales con un condimento que no tenía hace tiempo: un líder de peso para mirar a los ojos al rival sin titubear.

