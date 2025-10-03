Niños y adolescentes entre 45 días y 17 años escolarizados .

Hijos con discapacidad, sin tope de edad, siempre que asistan a una institución educativa reconocida.

En 2025 el monto actualizado llega a $85.000 por hijo, aunque puede variar según la zona geográfica y la categoría de asignación.

¿Qué trámite habilita el cobro de la Ayuda Escolar 2025?

ANSES confirmó la Ayuda Escolar 2025: AUH y SUAF pueden acceder hasta $85.000

El pago no es automático para todos los titulares. Para recibirlo, es obligatorio presentar el Certificado de Escolaridad, un documento que acredita la asistencia del menor al ciclo lectivo actual.

Este certificado puede presentarse de dos maneras:

En línea:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar la opción Hijos > Presentar Certificado Escolar.

Descargar el formulario, imprimirlo y llevarlo a la escuela para su firma.

Subir una foto legible del documento completo.

Presencial: Descargar o solicitar el Formulario PS 2.68 . Hacerlo firmar y sellar por la institución educativa. Presentarlo en una oficina de ANSES sin turno previo.



¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar después de presentar el certificado?

Una vez que ANSES valida la presentación, el pago se acredita dentro de los 60 días. Esto significa que, incluso si no se cobró en marzo, todavía hay tiempo de acceder al bono de $85.000 por hijo antes de fin de año.

El depósito se realiza en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o SUAF, sin necesidad de trámites adicionales.

¿La Ayuda Escolar es compatible con otros beneficios de ANSES?

Sí. Este bono es compatible con la Tarjeta Alimentar, el complemento leche del Plan 1000 Días, el 20% retenido de la AUH, las Asignaciones por Discapacidad y otros planes vigentes.

Esto significa que no se pierde ninguna prestación por presentar el certificado escolar y solicitar el pago.

¿Qué pasa si no se presenta el certificado antes del 31 de diciembre?

Si el trámite no se completa antes de fin de año, ANSES no pagará la Ayuda Escolar en 2025 y, en algunos casos, podría bloquear el cobro automático en futuros ciclos.

Por eso es fundamental verificar si el bono está pendiente en Mi ANSES, consultar el historial de cobros o llamar al 130 para evitar perder el beneficio.

Resumen de montos vigentes en 2025