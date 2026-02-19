Lautaro Martínez se lesionó a un mes de la Finalíssima y encendió las alarmas en la Selección Argentina: "Es bastante grave"

Cómo impacta su ausencia en el Inter

Lautaro es una pieza central en el equipo italiano. Actualmente es el máximo goleador del Inter en la Serie A, con 14 goles en 25 partidos, y además comparte el tercer puesto entre los máximos goleadores históricos del club, igualado con Roberto Boninsegna, ambos con 171 tantos.

Su baja representa un golpe significativo para el conjunto de Milán. En el corto plazo, el equipo deberá afrontar la revancha ante Bodo Glimt. Además, a comienzos de marzo jugará la ida de las semifinales de la Copa Italia frente a Como y luego disputará el derbi contra Milan, líder del campeonato con 61 puntos, mientras que el Inter acumula 54.

¿Llega a la Finalissima contra España?

El interrogante principal pasa por su disponibilidad para el duelo entre Argentina y España. A 37 días del encuentro, el margen todavía existe, pero dependerá de la evolución del gemelo izquierdo y de cómo responda al tratamiento.

Para la Selección, Lautaro es una referencia ofensiva consolidada. Su presente goleador en Italia respalda su importancia dentro del plantel. Por eso, cada parte médico será observado con atención.

Los próximos días serán clave para despejar dudas. Mientras tanto, la lesión ya encendió una luz amarilla en la antesala de un partido que marcará el pulso competitivo de Argentina rumbo a su próximo gran desafío internacional.