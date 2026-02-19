En vivo Radio La Red
Deportes
Lautaro Martínez
Finalíssima
PREOCUPACIÓN TOTAL

Lautaro Martínez se lesionó a un mes de la Finalíssima y encendió las alarmas en la Selección Argentina: "Es bastante grave"

El delantero del Inter, Lautaro Martínez, fue reemplazado ante Bodo Glimt y, después del partido, su entrenador calificó la lesión como “bastante grave".

Lautaro Martínez se lesionó a un mes de la Finalíssima y encendió las alarmas en la Selección Argentina: Es bastante grave

Una de las piezas clave de la Selección Argentina encendió la alarma a 37 días de la Finalissima frente a España. Lautaro Martínez salió lesionado en la derrota del Inter de Milán por 1-3 ante Bodo Glimt, en Noruega, por los playoffs de la UEFA Champions League, y ahora su evolución física es seguida de cerca tanto en Italia como por el cuerpo técnico albiceleste.

Leé también Preocupación en la Selección Argentina por la lesión de Messi: cuántos partidos se perderá
preocupacion en la seleccion argentina por la lesion de messi: cuantos partidos se perdera
image

El delantero de 28 años fue reemplazado a los 60 minutos tras manifestar molestias físicas. La imagen generó preocupación inmediata y, tras el partido, el entrenador Cristian Chivu describió la lesión como “bastante grave”. Según trascendió, el atacante presenta una fatiga en el gemelo izquierdo y será sometido a estudios médicos para determinar el alcance exacto de la dolencia.

Qué lesión sufrió Lautaro Martínez y cuánto tiempo podría estar afuera

De acuerdo con información difundida por el periodista Gastón Edul, no se trataría de una lesión de gravedad estructural, sino de un problema muscular que podría marginarlo aproximadamente tres semanas. De confirmarse ese plazo, el delantero se perdería compromisos importantes tanto en la Serie A como en la Champions League antes del choque ante España.

Los estudios médicos serán determinantes para precisar el diagnóstico y establecer tiempos concretos de recuperación. Mientras tanto, la incertidumbre se instala en un calendario exigente.

Cómo impacta su ausencia en el Inter

Lautaro es una pieza central en el equipo italiano. Actualmente es el máximo goleador del Inter en la Serie A, con 14 goles en 25 partidos, y además comparte el tercer puesto entre los máximos goleadores históricos del club, igualado con Roberto Boninsegna, ambos con 171 tantos.

Su baja representa un golpe significativo para el conjunto de Milán. En el corto plazo, el equipo deberá afrontar la revancha ante Bodo Glimt. Además, a comienzos de marzo jugará la ida de las semifinales de la Copa Italia frente a Como y luego disputará el derbi contra Milan, líder del campeonato con 61 puntos, mientras que el Inter acumula 54.

¿Llega a la Finalissima contra España?

El interrogante principal pasa por su disponibilidad para el duelo entre Argentina y España. A 37 días del encuentro, el margen todavía existe, pero dependerá de la evolución del gemelo izquierdo y de cómo responda al tratamiento.

Para la Selección, Lautaro es una referencia ofensiva consolidada. Su presente goleador en Italia respalda su importancia dentro del plantel. Por eso, cada parte médico será observado con atención.

Los próximos días serán clave para despejar dudas. Mientras tanto, la lesión ya encendió una luz amarilla en la antesala de un partido que marcará el pulso competitivo de Argentina rumbo a su próximo gran desafío internacional.

