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La llamativa definición de la Fórmula 1 que ilusiona a Alpine y Franco Colapinto

Un informe oficial ubicó a la escudería francesa como protagonista de la zona media y resaltó el gran inicio de Pierre Gasly, en un contexto que ilusiona al piloto argentino.

La llamativa definición de la Fórmula 1 que ilusiona a Alpine y Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 atraviesa una pausa inesperada, pero los análisis sobre el arranque del campeonato ya empiezan a marcar tendencias. En ese contexto, un informe oficial destacó el rendimiento de Alpine y lo ubicó como “un aspirante a estar entre los mejores equipos de la zona media”, una definición que alimenta las expectativas alrededor de Franco Colapinto.

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El análisis, elaborado por el periodista Lawrence Barretto, puso especial énfasis en el rendimiento de Pierre Gasly, quien fue elegido como uno de los cinco grandes ganadores del inicio de la temporada. El francés sumó puntos en las tres primeras carreras, un dato clave que explica el crecimiento del equipo.

Por qué Alpine aparece como una de las sorpresas de la temporada

Luego de un comienzo flojo en Australia, la escudería francesa mostró una evolución marcada y logró meterse en la pelea del pelotón intermedio. El rendimiento constante de Gasly fue determinante, ya que no solo puntuó en todas las fechas, sino que además alcanzó el octavo puesto en el campeonato.

El informe remarca un dato significativo: es la primera vez en la carrera de Gasly que logra sumar puntos en las tres primeras carreras de un año. Incluso, logró superar a Max Verstappen en Suzuka, donde finalizó séptimo.

Este presente posiciona a Alpine como un competidor directo frente a equipos como Haas, Williams y Audi en la lucha por liderar la zona media.

Qué significa este crecimiento para Colapinto

El avance de Alpine no solo impacta en la tabla de constructores, sino que también abre una puerta de ilusión para Colapinto, que busca consolidarse dentro del equipo.

El rendimiento de su compañero de equipo marca un parámetro claro: la escudería tiene el potencial para pelear por puntos de manera regular, algo clave para cualquier piloto que aspire a crecer dentro de la categoría.

Quiénes fueron los destacados y las decepciones del inicio de la F1 2026

El informe también dejó un balance general del campeonato. Entre los ganadores, además de Gasly, aparecen Mercedes —con un arranque dominante—, Lewis Hamilton por su rendimiento en Ferrari, el joven Ollie Bearman y el debutante Cadillac.

Del otro lado, entre los puntos bajos, se destacan Aston Martin, Max Verstappen, McLaren, Williams y Audi, todos con rendimientos por debajo de lo esperado.

En ese escenario, Alpine emerge como una de las grandes revelaciones del inicio del campeonato, y su crecimiento no pasa desapercibido. Para Colapinto, el mensaje es claro: el contexto es favorable y la oportunidad está sobre la mesa.

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