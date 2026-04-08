La llamativa definición de la Fórmula 1 que ilusiona a Alpine y Franco Colapinto

Este presente posiciona a Alpine como un competidor directo frente a equipos como Haas, Williams y Audi en la lucha por liderar la zona media.

Qué significa este crecimiento para Colapinto

El avance de Alpine no solo impacta en la tabla de constructores, sino que también abre una puerta de ilusión para Colapinto, que busca consolidarse dentro del equipo.

El rendimiento de su compañero de equipo marca un parámetro claro: la escudería tiene el potencial para pelear por puntos de manera regular, algo clave para cualquier piloto que aspire a crecer dentro de la categoría.

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El informe también dejó un balance general del campeonato. Entre los ganadores, además de Gasly, aparecen Mercedes —con un arranque dominante—, Lewis Hamilton por su rendimiento en Ferrari, el joven Ollie Bearman y el debutante Cadillac.

Del otro lado, entre los puntos bajos, se destacan Aston Martin, Max Verstappen, McLaren, Williams y Audi, todos con rendimientos por debajo de lo esperado.

En ese escenario, Alpine emerge como una de las grandes revelaciones del inicio del campeonato, y su crecimiento no pasa desapercibido. Para Colapinto, el mensaje es claro: el contexto es favorable y la oportunidad está sobre la mesa.