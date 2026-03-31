Locura total: el eufórico mensaje de Colapinto tras la confirmación de la exhibición en Buenos Aires
El piloto argentino celebró la confirmación del evento en Buenos Aires con un mensaje que rápidamente se volvió viral, mientras crece la expectativa por una exhibición histórica en la ciudad.
El anuncio de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires no solo generó expectativa en el mundo del automovilismo, sino que también tuvo una rápida repercusión en redes sociales. Luego de que se confirmara el evento, el piloto argentino compartió un mensaje breve pero contundente que despertó la ilusión de los fanáticos: “Nos vemos en casita, ¡vengan todos!”.
La exhibición se realizará el próximo 26 de abril y marcará el regreso de la Fórmula 1 a las calles porteñas en un formato especial. El evento surge a partir de la reconfiguración del calendario de la categoría, luego de la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto en Medio Oriente. Esa ventana permitió organizar una jornada que promete ser histórica para el automovilismo argentino.
El recorrido incluirá algunas de las arterias más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, como la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, donde Colapinto se subirá a un monoplaza para realizar una exhibición abierta al público. Se tratará de una oportunidad única para ver de cerca a un piloto argentino de Fórmula 1 en acción, en un contexto que combina espectáculo, cercanía y emoción.
En cuanto al vehículo, el argentino no utilizará un auto actual debido a las restricciones reglamentarias de la categoría. En su lugar, manejará un Lotus E20, un modelo de 2012 que fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. Esta elección responde a las normas de la Fórmula 1, que impiden el uso de monoplazas vigentes fuera de competencias oficiales.
Cómo será la experiencia para los fanáticos en la exhibición de Colapinto
La organización del evento contempla distintas formas de acceso para el público. Por un lado, habrá sectores libres y gratuitos distribuidos a lo largo del circuito, lo que permitirá que una gran cantidad de personas pueda disfrutar del espectáculo sin costo.
El boceto del recorrido para la exhibición de Colapinto que anticipó Carburando.
Además, se habilitarán espacios exclusivos para quienes busquen una experiencia más cercana. Entre ellos, se destacan las tribunas (Grandstands) y una Fan Zone con simuladores y merchandising oficial. También estará disponible la llamada experiencia de boxes, donde los asistentes podrán acceder a los Garage Tours y observar de cerca el trabajo del equipo.
Se espera una convocatoria masiva, en línea con lo que suelen generar este tipo de eventos en distintas ciudades del mundo, y con el plus de contar con un piloto local como protagonista.
El antecedente más cercano de un show similar en Buenos Aires se remonta a diciembre de 2011, cuando Daniel Ricciardo realizó una exhibición con un Red Bull. Desde entonces, la categoría no había vuelto a tener presencia en la ciudad.
Ahora, con Colapinto como figura central, la Fórmula 1 vuelve a escena en Argentina en un evento que combina espectáculo, cercanía y una conexión especial con el público local. Y su mensaje, simple pero directo, dejó en claro el espíritu de la jornada: compartir un momento único “en casa”.
Cuándo salen a la venta las entradas y qué se sabe hasta ahora
Por el momento, no se informaron los valores de las entradas, aunque sí se confirmaron algunos detalles clave del proceso de venta. Se espera que haya al menos 10 mil tickets disponibles para los sectores pagos, además del acceso libre en distintas zonas del circuito.
La preventa exclusiva comenzará el 6 de abril a las 16:00, con la posibilidad de adquirir entradas en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mercado Pago. En tanto, la venta general se habilitará el 7 de abril a la misma hora, con todos los medios de pago disponibles y manteniendo ese beneficio.
También habrá opciones premium como Hospitality y Garage Tours, con consultas a través de Bigbox Argentina, mientras que la comercialización se realizará mediante la plataforma oficial.
La última vez que un Fórmula 1 giró en Buenos Aires fue en 2011, cuando Daniel Ricciardo protagonizó una exhibición con Red Bull. Ahora, 14 años después, el automovilismo argentino volverá a vivir una jornada histórica, con Colapinto como gran protagonista y miles de fanáticos como testigos.