Locura total: el eufórico mensaje de Colapinto tras la confirmación de la exhibición en Buenos Aires

Cómo será la experiencia para los fanáticos en la exhibición de Colapinto

La organización del evento contempla distintas formas de acceso para el público. Por un lado, habrá sectores libres y gratuitos distribuidos a lo largo del circuito, lo que permitirá que una gran cantidad de personas pueda disfrutar del espectáculo sin costo.

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El boceto del recorrido para la exhibición de Colapinto que anticipó Carburando.

Además, se habilitarán espacios exclusivos para quienes busquen una experiencia más cercana. Entre ellos, se destacan las tribunas (Grandstands) y una Fan Zone con simuladores y merchandising oficial. También estará disponible la llamada experiencia de boxes, donde los asistentes podrán acceder a los Garage Tours y observar de cerca el trabajo del equipo.

Se espera una convocatoria masiva, en línea con lo que suelen generar este tipo de eventos en distintas ciudades del mundo, y con el plus de contar con un piloto local como protagonista.

El antecedente más cercano de un show similar en Buenos Aires se remonta a diciembre de 2011, cuando Daniel Ricciardo realizó una exhibición con un Red Bull. Desde entonces, la categoría no había vuelto a tener presencia en la ciudad.

Ahora, con Colapinto como figura central, la Fórmula 1 vuelve a escena en Argentina en un evento que combina espectáculo, cercanía y una conexión especial con el público local. Y su mensaje, simple pero directo, dejó en claro el espíritu de la jornada: compartir un momento único “en casa”.

Cuándo salen a la venta las entradas y qué se sabe hasta ahora

Por el momento, no se informaron los valores de las entradas, aunque sí se confirmaron algunos detalles clave del proceso de venta. Se espera que haya al menos 10 mil tickets disponibles para los sectores pagos, además del acceso libre en distintas zonas del circuito.

La preventa exclusiva comenzará el 6 de abril a las 16:00, con la posibilidad de adquirir entradas en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mercado Pago. En tanto, la venta general se habilitará el 7 de abril a la misma hora, con todos los medios de pago disponibles y manteniendo ese beneficio.

También habrá opciones premium como Hospitality y Garage Tours, con consultas a través de Bigbox Argentina, mientras que la comercialización se realizará mediante la plataforma oficial.

La última vez que un Fórmula 1 giró en Buenos Aires fue en 2011, cuando Daniel Ricciardo protagonizó una exhibición con Red Bull. Ahora, 14 años después, el automovilismo argentino volverá a vivir una jornada histórica, con Colapinto como gran protagonista y miles de fanáticos como testigos.