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La dura advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el GP de Japón: "Debe..."

El asesor de Alpine analizó el rendimiento del equipo en Suzuka, destacó el resultado de Gasly y señaló qué debe mejorar Colapinto para poder pelear por puntos en las próximas carreras.

La dura advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el GP de Japón: Debe...

El Gran Premio de Japón dejó sensaciones contrapuestas en Alpine. Mientras Pierre Gasly firmó una sólida actuación con un séptimo puesto que aportó puntos importantes, Franco Colapinto terminó 16° en una carrera condicionada por distintos factores. Tras la competencia, el asesor deportivo del equipo, Flavio Briatore, analizó el rendimiento general y dejó un mensaje claro para el piloto argentino.

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Colapinto se mostró frustrado por no alcanzar la Q3 y clasificarse 15° en el Gran Premio de Japón.
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Qué análisis hizo Briatore sobre el rendimiento de Alpine en Suzuka

Briatore valoró el desempeño colectivo del equipo en un circuito exigente como Suzuka. “Fue otro fin de semana positivo para el equipo”, señaló, destacando que Alpine logró sumar nuevamente en el inicio de la temporada.

El dirigente remarcó que repetir un buen resultado en un trazado diferente al de China “confirma las ganancias” del equipo y los posiciona en la pelea: “Demuestra que estamos en la lucha con Red Bull como el cuarto coche más rápido actualmente”.

En ese contexto, también elogió la tarea de Gasly, quien logró sostener su posición ante la presión de Max Verstappen durante gran parte de la carrera: “Hizo una carrera fantástica y extremadamente bien bajo presión”.

Por qué Colapinto no pudo pelear por los puntos

La carrera del argentino estuvo marcada por el contexto. Según explicó Briatore, el Safety Car apareció en un momento desfavorable, justo cuando Colapinto se encontraba cerca de la zona de puntos en el primer tramo de la prueba.

Sin embargo, el análisis no se limitó a la carrera del domingo. El asesor puso el foco en lo ocurrido el sábado: “El resultado de la clasificación fue un factor limitante”, afirmó, dejando en claro que la posición de largada condicionó todo el desarrollo posterior.

Qué advertencia le dejó Briatore a Colapinto

Más allá de reconocer los factores externos, Briatore fue directo con su mensaje. “Franco debe ponerse en una mejor posición para competir”, sostuvo, marcando la necesidad de mejorar el rendimiento en clasificación para aspirar a resultados más competitivos.

La frase sintetiza el principal desafío del piloto argentino: evitar tener que correr desde atrás, algo que lo obliga a un desgaste mayor y reduce sus chances de pelear por puntos.

Qué viene para Alpine y Colapinto en la temporada

Tras el paso por Japón, la Fórmula 1 tendrá un breve receso antes de retomar la actividad. El próximo compromiso será el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

De cara a ese desafío, Briatore anticipó que el equipo seguirá trabajando para evolucionar el monoplaza: “No nos quedaremos quietos y trabajaremos duro en Enstone para añadir más rendimiento al coche”.

Además, dejó en claro que el objetivo es mantener la competitividad interna: seguir dando “la misma oportunidad a ambos pilotos para rendir y sumar puntos”.

Con un panorama alentador en términos de rendimiento general, pero con aspectos a mejorar en lo individual, Colapinto afronta un tramo clave de la temporada en el que deberá dar un paso adelante para consolidarse dentro de la categoría.

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