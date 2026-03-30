La dura advertencia de Flavio Briatore a Franco Colapinto tras el GP de Japón: "Debe..."

Por qué Colapinto no pudo pelear por los puntos

La carrera del argentino estuvo marcada por el contexto. Según explicó Briatore, el Safety Car apareció en un momento desfavorable, justo cuando Colapinto se encontraba cerca de la zona de puntos en el primer tramo de la prueba.

Sin embargo, el análisis no se limitó a la carrera del domingo. El asesor puso el foco en lo ocurrido el sábado: “El resultado de la clasificación fue un factor limitante”, afirmó, dejando en claro que la posición de largada condicionó todo el desarrollo posterior.

Qué advertencia le dejó Briatore a Colapinto

Más allá de reconocer los factores externos, Briatore fue directo con su mensaje. “Franco debe ponerse en una mejor posición para competir”, sostuvo, marcando la necesidad de mejorar el rendimiento en clasificación para aspirar a resultados más competitivos.

La frase sintetiza el principal desafío del piloto argentino: evitar tener que correr desde atrás, algo que lo obliga a un desgaste mayor y reduce sus chances de pelear por puntos.

Qué viene para Alpine y Colapinto en la temporada

Tras el paso por Japón, la Fórmula 1 tendrá un breve receso antes de retomar la actividad. El próximo compromiso será el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo.

De cara a ese desafío, Briatore anticipó que el equipo seguirá trabajando para evolucionar el monoplaza: “No nos quedaremos quietos y trabajaremos duro en Enstone para añadir más rendimiento al coche”.

Además, dejó en claro que el objetivo es mantener la competitividad interna: seguir dando “la misma oportunidad a ambos pilotos para rendir y sumar puntos”.

Con un panorama alentador en términos de rendimiento general, pero con aspectos a mejorar en lo individual, Colapinto afronta un tramo clave de la temporada en el que deberá dar un paso adelante para consolidarse dentro de la categoría.