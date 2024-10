La mánager de Colapinto aseguró que revelarán un "BOMBAZO" luego del GP de Brasil: los detalles

image.png

"En Fórmula 1 sobre casi lo único que puede definir el piloto es el diseño del casco. Todo lo demás lo da el equipo. Entonces hablamos con él si quería meter distintos diseños y fue él quien dijo que quería sacar este casco para estas carreras, que son las carreras más próximas a su país. Y mira la recepción que ha tenido", aseguró María Catarineu.

En esa misma línea, cuando le consultaron si habrán nuevos diseños después del GP de Brasil, María Catarineu, expresó, muy ilusionada: "¡Un bombazo de diseño! Sí, viene algo nuevo, pero no te voy a contar nada ahora, porque una bomba. Una bomba".

La mánager de Franco Colapinto habló sobre su futuro en la Fórmula 1

Además, María abordó uno de los temas que más impacientan a los fanáticos: el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1. Lo cierto es que, hasta el momento, no se confirmó si el joven argentino tendrá una butaca asegurada en la máxima categoría para el 2025. "Vivimos al día. Hoy estamos en Williams, tenemos un contrato con William. Estamos feliz aquí. Franco no es ciego y ve las redes sociales y todo. Pero él sabe que hoy tiene que hacer el mejor trabajo posible en el equipo que está, que es Williams, y luego ya veremos. Muchas veces yo le pregunto cómo le está afectando todo esto y él, como es, dice me da igual. Y vuelve a su hoja de trabajo, con las predicciones de la carrera de hoy, la data de ayer", reveló María Catarineu.

Incluso, en relación a los rumores que surgen sobre el futuro de Franco Colapinto, su mánager, aseguró: "Al final tú no puedes parar algo así. La gente habla, habla y habla. A nosotros nos preguntan unas 40 veces al día, tanto a Jaime como a mí, incluso a él, por el 2025. Y la realidad es que no hay noticias. Nosotros estamos en Williams y cuando haya una noticia que dar, ya la daremos. Pero ahora estamos en Williams. Estamos bien aquí".

Cómo es la preparación de Franco Colapinto

Además, Catarineu destacó la preparación integral que aplica el equipo de trabajo de Colapinto. “Tenemos una persona que le ayuda en la parte mental y un proceso para que esté listo en todo momento. Cambia rápidamente su chip y se enfoca en el siguiente objetivo”, explicó. La española también resaltó la madurez y determinación del piloto, quien, con solo 21 años, cumple con un riguroso sistema de entrenamiento y enfrenta los desafíos de la F1, como el contacto con pilotos de mayor experiencia. “El entorno cambió, pero nuestra metodología no. Ahora desayunamos al lado de pilotos como Carlos Sainz, pero mantenemos los mismos esquemas”, comentó.

La mentalidad de Colapinto, afirmó Catarineu, refleja años de esfuerzo para llegar a la cima, lo que lo convirtió en una inspiración para la juventud argentina. "Esperaba esto de Franco, pero aún así estoy gratamente sorprendida y muy agradecida al esfuerzo que él está poniendo al final. Para él también es la cabeza de un niño de 21 años. Franco siempre se ha mostrado mucho más maduro de lo que es, pero es una cabeza de 21 años. Cada día lo admiro más, la verdad", aseguró.