AUH más Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: cuánto cobran las familias con tres hijos

AUH total por hijo: $122.467

Pago mensual por hijo (80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

En un hogar con tres hijos, el cálculo mensual queda de esta manera:

Pago mensual: $293.922

Retención total: $73.479

Este último monto podrá recuperarse más adelante cuando el titular presente la Libreta AUH, un trámite obligatorio que certifica escolaridad, controles de salud y vacunación. Sin esa presentación, la retención no se devuelve y el hogar puede quedar suspendido del cobro.

Montos de la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025

El segundo pilar del ingreso es la Tarjeta Alimentar, un programa que depende del Ministerio de Capital Humano y que se deposita de forma automática a los titulares de AUH con hijos de hasta 14 años, embarazadas que cobran AUE desde el tercer mes y personas con discapacidad sin límite de edad.

Para diciembre de 2025, la Tarjeta Alimentar mantiene los siguientes valores:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

Las familias con tres chicos —o más— se encuentran entre las más beneficiadas, ya que reciben el monto más alto del esquema. El depósito se realiza junto con la AUH, bajo el mismo calendario de pagos según la terminación del DNI.

El objetivo de este complemento es garantizar el acceso a alimentos esenciales, reforzar la seguridad nutricional y cubrir parte de los aumentos en productos de la canasta básica, particularmente sensibles en meses de alta demanda como diciembre.

Ingreso total por AUH con Tarjeta Alimentar para tres hijos en diciembre

Al combinar ambos ingresos, la cifra final se vuelve determinante para la planificación financiera del hogar. En diciembre de 2025, el monto mensual total para familias con tres hijos queda así:

AUH mensual (80%): $293.922

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total diciembre: $401.984

Este valor no incluye el reintegro de la retención del 20%, que se cobra únicamente una vez al año después de presentar la Libreta AUH. Por lo tanto, el monto que realmente se acredita todos los meses es el que corresponde al 80% liquidado de manera regular.

Para muchas familias, este ingreso combinado representa la principal fuente de recursos frente al aumento de precios característico de fin de año, cuando los gastos en alimentos, transporte, vestimenta y celebraciones suelen incrementarse.

Cómo se compone la AUH: aumento, liquidación mensual y retención

La AUH se estructura bajo un sistema de actualización continua que combina tres elementos:

Monto bruto , que se actualiza todos los meses por inflación.

Liquidación mensual del 80% , que ANSES paga de manera automática.

Retención del 20%, que se devuelve al año siguiente con la Libreta AUH.

El monto que se paga en diciembre ya incluye el aumento del 2,3%, que ajusta el valor bruto por hijo a $122.467. Este cálculo se basa estrictamente en la variación del IPC, mecanismo adoptado por ANSES para evitar rezagos en la actualización de las asignaciones.

La retención es un componente histórico del programa AUH y tiene por finalidad garantizar que los niños continúen escolarizados y cuenten con los controles médicos y vacunación al día. La Libreta se presenta cada año en ANSES —actualmente puede hacerse también por Mi ANSES, sin turno— y habilita la devolución total de lo retenido.

Para quienes tienen tres hijos, la retención anual acumulada será de $73.479 mensuales, lo que al cabo del año supera ampliamente los $800.000, según el valor actualizado de diciembre. Esto convierte a la devolución anual en un refuerzo significativo para las familias, aunque no forme parte del ingreso mensual corriente.

Quiénes pueden cobrar AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre

Ambos beneficios están dirigidos a poblaciones diferentes dentro del mismo universo de hogares con niños. Para cobrar la AUH, es necesario cumplir ciertos requisitos vinculados a la situación socioeconómica:

Estar desocupado, trabajar en la economía informal o tener ingresos por debajo del Salario Mínimo.

Ser monotributista social o empleada de casas particulares.

Contar con hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad.

Los niños deben residir en Argentina y tener DNI vigente.

En cuanto a la Tarjeta Alimentar, la acreditación es automática y no requiere trámite. El beneficio se activa solo con tener:

Hijos de hasta 14 años , o

Hijos con discapacidad sin límite de edad, o

Estar embarazada a partir del tercer mes (si se cobra la AUE).

Esto significa que todas las familias con tres hijos que ya cobran AUH recibirán también la Tarjeta Alimentar sin necesidad de pedir turno ni realizar gestiones especiales.