L-Gante compartió una foto con el hijo de un expresidente y sorprendió a todos

La imagen no pasó inadvertida entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de comentarios y ocurrencias. “Alto duo”, “Tipazos”, “Hermosos”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

L-Gante

Qué dijo L-Gante tras denunciar a su exrepresentante Maxi "El Brother"

Hace unos días, en Sálvese quien pueda (América TV), L-Gante se comunicó por mensaje de texto con Yanina Latorre, luego de la denuncia que presentó contra su exrepresentante Maxi “El Brother”.

“Le pregunto cómo está, me prometió que uno de estos días va a venir al programa, y me dijo: ‘Todo en orden, arrancando el día, ocupándome de lo nuevo’”, relató la conductora al aire e inició a la lectura del intercambio con el cantante.

Acto seguido, Yanina compartió un fragmento del mensaje que recibió: “Más que nada quiero tomar el control de mis cosas y anular de mayor manera posible el contrato que tengo con ellos sin que se me dificulte seguir trabajando”.

La charla siguió con más definiciones del artista, quien expresó su deseo de manejar personalmente todos los aspectos de su vida: “Me dice: ‘Me han pasado muchas cosas y más que nada quisiera encargarme yo tanto de lo artístico como de lo personal’”.

Con tono crítico, la conductora opinó sobre el desafío que enfrenta el músico: “Acá permitime dudar: le va a costar encontrar gente de confianza”.

Por último, Yanina leyó otro mensaje en el que L-Gante detalló cómo está manejando la situación actual: “Me pone: ‘Por ahora solo anulé la gestión y voy a tratar de cumplir con lo que había pendiente’”.

Por último, Latorre reveló un dato que generó sorpresa en el estudio: el valor de un show del referente de la cumbia 420 ronda los 45 millones de pesos. “Piensen en la cantidad de shows que mete, ¿dónde está la plata?”, se preguntó.