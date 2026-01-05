La pésima noticia que recibió Boca en el comienzo de la pretemporada

El objetivo es claro: que Cavani llegue lo más cerca posible de su plenitud física al inicio de la competencia oficial. Por eso, el uruguayo seguirá un plan especial de trabajo, enfocado en fortalecer la zona lumbar y evitar recaídas que lo dejen nuevamente fuera de las canchas.

Un problema que viene desde el cierre del 2025

En Boca no es un tema nuevo. Desde octubre no se emite un parte médico oficial sobre la situación física del delantero, pero su molestia quedó expuesta públicamente en el tramo final del Torneo Clausura. En la eliminación ante Racing Club, Cavani no ingresó desde el banco de suplentes y el propio Úbeda explicó en conferencia de prensa que el motivo estaba relacionado con su problema en la espalda.

Desde entonces, el delantero trabajó de manera intermitente, buscando cerrar el año sin agravar la dolencia. El inicio de esta pretemporada, en ese sentido, muestra continuidad con lo que fue el final del 2025 y no representa un retroceso en su recuperación.

¿Es comparable con lo ocurrido en la pretemporada anterior?

El escenario actual recuerda inevitablemente a lo sucedido a comienzos del año pasado. En aquella oportunidad, Cavani también llegó condicionado físicamente y las molestias lumbares lo marginaron de la primera parte de la serie de Copa Libertadores frente a Alianza Lima. Sin embargo, en Boca remarcan una diferencia clave: hoy no hay urgencias deportivas inmediatas.

A diferencia de aquel contexto, el cuerpo técnico entiende que hay margen para manejar los tiempos sin apuros. La prioridad es que el delantero pueda sumarse al grupo cuando esté en condiciones óptimas y no arriesgarlo por compromisos amistosos o entrenamientos intensos.

Lo que viene para Boca en la pretemporada

Mientras Cavani continúa con su recuperación, el Xeneize seguirá adelante con su preparación, a la espera de concretar sus primeros refuerzos del mercado de pases y de definir el calendario de amistosos precompetitivos. La idea es disputar al menos dos encuentros informales antes del debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, previsto para fines de enero.

En ese contexto, la ausencia momentánea de Cavani no altera los planes generales, pero sí obliga a Boca a extremar cuidados con uno de sus líderes. La pretemporada recién comienza y el mensaje desde el club es claro: más vale esperar hoy que lamentar mañana.