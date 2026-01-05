En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Boca
PREOCUPACIÓN TOTAL

La pésima noticia que recibió Boca en el comienzo de la pretemporada

Boca, bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda, inició la pretemporada con una mala noticia que genera preocupación. Los detalles.

La pésima noticia que recibió Boca en el comienzo de la pretemporada

El regreso de Boca Juniors a los entrenamientos marcó el punto de partida de una temporada que despierta ilusión. Con la Copa Libertadores como gran objetivo del año, el plantel comenzó la pretemporada bajo las órdenes de Claudio Úbeda, aunque el primer día de trabajo dejó una noticia que encendió las alarmas puertas adentro.

Leé también Quién es el ex Boca acusado de morderle la nariz a un hombre durante una pelea
quien es el ex boca acusado de morderle la nariz a un hombre durante una pelea
image

Uno de los referentes del equipo no pudo sumarse a la par del grupo. El delantero uruguayo Edinson Cavani inició el 2026 entrenándose de manera diferenciada, una situación que no pasó desapercibida en el predio y que obligó al cuerpo técnico a tomar una postura clara desde el primer momento.

Según la información, el atacante todavía arrastra una molestia en la zona lumbar, la misma dolencia con la que cerró la última temporada. El dolor, que no le permite realizar los ejercicios de alta intensidad con normalidad, motivó una decisión preventiva consensuada entre el futbolista y el entrenador.

Por qué Cavani no se entrena a la par del plantel

La explicación es médica y estratégica a la vez. Se trata de una molestia crónica que requiere cuidados específicos y tiempos de recuperación bien respetados. Desde el cuerpo técnico consideran fundamental no forzar la vuelta del delantero, sobre todo en una etapa de pretemporada donde las cargas físicas son exigentes y cualquier exceso puede derivar en una lesión más seria.

El objetivo es claro: que Cavani llegue lo más cerca posible de su plenitud física al inicio de la competencia oficial. Por eso, el uruguayo seguirá un plan especial de trabajo, enfocado en fortalecer la zona lumbar y evitar recaídas que lo dejen nuevamente fuera de las canchas.

Un problema que viene desde el cierre del 2025

En Boca no es un tema nuevo. Desde octubre no se emite un parte médico oficial sobre la situación física del delantero, pero su molestia quedó expuesta públicamente en el tramo final del Torneo Clausura. En la eliminación ante Racing Club, Cavani no ingresó desde el banco de suplentes y el propio Úbeda explicó en conferencia de prensa que el motivo estaba relacionado con su problema en la espalda.

Desde entonces, el delantero trabajó de manera intermitente, buscando cerrar el año sin agravar la dolencia. El inicio de esta pretemporada, en ese sentido, muestra continuidad con lo que fue el final del 2025 y no representa un retroceso en su recuperación.

¿Es comparable con lo ocurrido en la pretemporada anterior?

El escenario actual recuerda inevitablemente a lo sucedido a comienzos del año pasado. En aquella oportunidad, Cavani también llegó condicionado físicamente y las molestias lumbares lo marginaron de la primera parte de la serie de Copa Libertadores frente a Alianza Lima. Sin embargo, en Boca remarcan una diferencia clave: hoy no hay urgencias deportivas inmediatas.

A diferencia de aquel contexto, el cuerpo técnico entiende que hay margen para manejar los tiempos sin apuros. La prioridad es que el delantero pueda sumarse al grupo cuando esté en condiciones óptimas y no arriesgarlo por compromisos amistosos o entrenamientos intensos.

Lo que viene para Boca en la pretemporada

Mientras Cavani continúa con su recuperación, el Xeneize seguirá adelante con su preparación, a la espera de concretar sus primeros refuerzos del mercado de pases y de definir el calendario de amistosos precompetitivos. La idea es disputar al menos dos encuentros informales antes del debut en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, previsto para fines de enero.

En ese contexto, la ausencia momentánea de Cavani no altera los planes generales, pero sí obliga a Boca a extremar cuidados con uno de sus líderes. La pretemporada recién comienza y el mensaje desde el club es claro: más vale esperar hoy que lamentar mañana.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Boca
Notas relacionadas
Boca arranca la pretemporada con Úbeda confirmado y un mercado de pases que aún no despega
Un futbolista que jugará el Mundial quiere regresar a Boca: ¿quién espera el llamado de Riquelme?
¿Sigue en Boca o se retira? Ander Herrera tomó una importante determinación sobre su futuro profesional

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar