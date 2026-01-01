En vivo Radio La Red
EN BRASIL

Quién es el ex Boca acusado de morderle la nariz a un hombre durante una pelea

Un festejo de Año Nuevo terminó en un grave episodio de violencia que derivó en una denuncia, versiones cruzadas y un descargo público que buscó desmentir las acusaciones.

Con la llegada de 2026, los festejos de Año Nuevo dejaron también un episodio de fuerte polémica que involucró a Eros Mancuso. El futbolista argentino del Fortaleza, surgido en Boca y seguido de cerca por Racing, quedó envuelto en una grave denuncia por una presunta agresión ocurrida durante una celebración privada en Brasil.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, Mancuso celebró el inicio del año junto a sus compañeros argentinos Tomás Pochettino y José Herrera. La reunión se habría extendido hasta cerca de las 5 de la madrugada y habría generado el enojo de un vecino, quien se acercó al lugar para reclamar porque su hija no podía dormir.

Siempre según esas versiones, tras el reclamo se produjo un enfrentamiento físico. Sin que hasta el momento exista un parte oficial de la policía brasileña, los reportes apuntaron a que el conflicto derivó en una agresión y señalaron directamente a Mancuso, a quien se acusó de haber mordido la nariz del denunciante durante la pelea.

El descargo de Eros Mancuso

Luego de que el caso tomara estado público, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para dar su versión y negar los hechos que se le atribuyen. “En la víspera de Año Nuevo, mientras estaba en casa con mi familia y amigos, fui sorprendido por los insultos que me profirió un hombre que estaba claramente fuera de control, tanto mental como físicamente.

"Su intención de sembrar el caos durante toda la noche era evidente. Los insultos se dirigían a mi honor y a mi trabajo, así como intentos de menospreciar a quienes me acompañaban”, señaló

En ese mismo descargo, Mancuso añadió: “Incluso después de que lo ignoraran, persistió. Con otro joven, llegó a mi casa, entró, derribó una de las puertas y amenazó a todos. Intentamos desalojarlo, pero recurrió a la agresión física con uno de mis huéspedes, y tuvimos que llamar a la policía para contener la situación”.

Finalmente, el defensor buscó cerrar la polémica y anticipó que avanzará por la vía legal. “Estoy bien, al igual que mi familia y amigos, y hoy presentaré una denuncia ante la policía. Gracias por sus mensajes de preocupación, y no hablaré más sobre el caso”, concluyó.

