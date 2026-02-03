En vivo Radio La Red
"A Di María le...": el fuerte análisis de un goleador histórico que abrió el debate en el fútbol argentino

Una voz autorizada en el fútbol argentino analizó el trato arbitral hacia Ángel Di María en su regreso al país y lanzó una reflexión que generó debate: lejos de favorecerlo, podría perjudicar su imagen.

El regreso de Ángel Di María al fútbol argentino despertó ilusión, emoción y una expectativa pocas veces vista en la Liga Profesional. Campeón del mundo, ídolo eterno de la Selección y figura de Rosario Central, cada aparición de “Fideo” es seguida con lupa. En ese contexto, una voz autorizada del fútbol local encendió una polémica inesperada: Esteban “Bichi” Fuertes cuestionó el trato arbitral que recibe el rosarino y dejó una frase tan cruda como resonante.

Durante un debate en una transmisión de La Página Millonaria, el exdelantero de Colón y River fue directo al hueso. “A Di María, desgraciadamente, le están cobrando todo”, lanzó, en referencia a la cantidad de infracciones sancionadas a favor del futbolista de Central ante el mínimo contacto. Lejos de plantearlo como una queja contra el jugador, Fuertes puso el foco en los árbitros y en las consecuencias que ese exceso de celo puede generar.

Para el “Bichi”, la trayectoria y el peso simbólico de Di María no deberían alterar la aplicación del reglamento. “Está bien que sea Di María, que nos dio mucho y es campeón del mundo, pero es el error más grande que pueden cometer los árbitros”, explicó, marcando que ese trato diferencial termina siendo contraproducente. Según su mirada, cuando cada jugada termina sancionada a favor de una figura, el debate se corre del fútbol hacia la sospecha.

Por qué Fuertes cree que esta situación perjudica a Di María

El exgoleador fue claro al señalar que este tipo de decisiones arbitrales no solo afectan el desarrollo del juego, sino también la percepción pública del futbolista. “Lo están haciendo quedar mal a él”, afirmó, al entender que ese supuesto beneficio constante alimenta la idea de favoritismo, algo innecesario para un jugador de la talla de Di María.

Fuertes remarcó que el rosarino no necesita ningún tipo de ayuda externa para marcar diferencias dentro de la cancha. Su jerarquía, su recorrido internacional y su impacto futbolístico hablan por sí solos. Sin embargo, cuando el arbitraje aparece como un factor recurrente, la discusión se desvía y se instala un ruido que termina incomodando al protagonista.

“Después se dice que lo favorecen”, cerró el exdelantero, apuntando directamente a la construcción de un relato que, a su entender, podría evitarse con decisiones arbitrales más equilibradas. En un fútbol argentino siempre atento a la polémica, la figura de Di María queda expuesta no solo por lo que hace con la pelota, sino también por cómo es interpretado cada fallo a su favor.

El debate queda abierto. En una liga donde el arbitraje suele estar bajo la lupa, la presencia de una leyenda como Di María potencia cada decisión. Y voces como la de Fuertes invitan a una reflexión incómoda pero necesaria: a veces, proteger de más también puede jugar en contra.

