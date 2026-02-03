"A Di María le...": el fuerte análisis de un goleador histórico que abrió el debate en el fútbol argentino

Fuertes remarcó que el rosarino no necesita ningún tipo de ayuda externa para marcar diferencias dentro de la cancha. Su jerarquía, su recorrido internacional y su impacto futbolístico hablan por sí solos. Sin embargo, cuando el arbitraje aparece como un factor recurrente, la discusión se desvía y se instala un ruido que termina incomodando al protagonista.

“Después se dice que lo favorecen”, cerró el exdelantero, apuntando directamente a la construcción de un relato que, a su entender, podría evitarse con decisiones arbitrales más equilibradas. En un fútbol argentino siempre atento a la polémica, la figura de Di María queda expuesta no solo por lo que hace con la pelota, sino también por cómo es interpretado cada fallo a su favor.

El debate queda abierto. En una liga donde el arbitraje suele estar bajo la lupa, la presencia de una leyenda como Di María potencia cada decisión. Y voces como la de Fuertes invitan a una reflexión incómoda pero necesaria: a veces, proteger de más también puede jugar en contra.